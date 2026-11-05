“Estas condiciones están modificando el comportamiento de los asegurados, mediante la contratación de coberturas más limitadas o el aumento de deducibles y coaseguros”, señala.

El resultado es un contraste para este mercado, ya que los gastos médicos registró el mayor crecimiento entre los principales subramos del sector asegurador, aunque ese avance ocurrió en un entorno de mayores costos y ajustes en la protección que contratan los usuarios.

Las primas de gastos médicos aumentaron 9.3% anual al segundo trimestre de 2026, según el informe de Fitch sobre el mercado asegurador mexicano.

El impacto del IVA

Las consecuencias de la reforma fiscal no se limitan a los precios, pues Fitch identifica un deterioro en el desempeño financiero del sector, principalmente por el impacto del IVA sobre la siniestralidad en los ramos de accidentes y enfermedades y de autos.

Al segundo trimestre, el índice de siniestralidad de accidentes y enfermedades se ubicó en 74.2%, un aumento de 3.7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. En autos, alcanzó 64.7%, con un incremento de 3.2 puntos.

Estos datos corresponden a los ramos que analiza la calificadora. En particular, el indicador de accidentes y enfermedades tiene un alcance más amplio que el segmento de gastos médicos.

El aumento en los costos de siniestralidad se tradujo en una caída de 1.4% en la utilidad neta del sector, que sumó 43,334 millones de pesos al segundo trimestre de 2026.

A pesar de esa presión, la industria mantuvo rentabilidad técnica, con un índice combinado de 99.2%. Fitch considera que su desempeño permaneció favorable y resiliente, aunque advierte que las condiciones no afectan por igual a todas las compañías.

Las aseguradoras de menor escala operativa y aquellas con mayor concentración o exposición exclusiva a autos y a accidentes y enfermedades podrían enfrentar presiones sobre sus resultados, con posibles efectos en su posición de capital.