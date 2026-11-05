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Economía

Seguros de gastos médicos más caros obligan a usuarios a limitar coberturas, dice Fitch

La inflación médica y los ajustes de tarifas por el IVA llevan a asegurados a contratar menor protección o elevar deducibles y coaseguros.
jue 05 noviembre 2026 01:35 PM
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Fotoarte de una tarjeta de seguro médico recortada por unas tijeras, billetes mexicanos, un estetoscopio y una flecha roja ascendente, con un hospital al fondo.
Las primas de gastos médicos crecieron 9.3% anual al segundo trimestre de 2026, impulsadas por mayores costos y ajustes de tarifas. (Expansión/ChatGPT)

El encarecimiento de los seguros de gastos médicos modifica las decisiones de quienes buscan protegerse ante una enfermedad. Ante la presión de las tarifas, los asegurados optan por coberturas más limitadas o por aumentar los deducibles y coaseguros de sus pólizas, de acuerdo con Fitch Ratings.

Detrás de estos cambios están una inflación médica persistentemente elevada y los ajustes de precios derivados de la reforma a la acreditación del IVA. Ambos factores impulsaron el crecimiento de las primas de gastos médicos al segundo trimestre de 2026, pero también cambiaron el comportamiento de sus clientes.

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“Estas condiciones están modificando el comportamiento de los asegurados, mediante la contratación de coberturas más limitadas o el aumento de deducibles y coaseguros”, señala.

El resultado es un contraste para este mercado, ya que los gastos médicos registró el mayor crecimiento entre los principales subramos del sector asegurador, aunque ese avance ocurrió en un entorno de mayores costos y ajustes en la protección que contratan los usuarios.

Las primas de gastos médicos aumentaron 9.3% anual al segundo trimestre de 2026, según el informe de Fitch sobre el mercado asegurador mexicano.

El impacto del IVA

Las consecuencias de la reforma fiscal no se limitan a los precios, pues Fitch identifica un deterioro en el desempeño financiero del sector, principalmente por el impacto del IVA sobre la siniestralidad en los ramos de accidentes y enfermedades y de autos.

Al segundo trimestre, el índice de siniestralidad de accidentes y enfermedades se ubicó en 74.2%, un aumento de 3.7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. En autos, alcanzó 64.7%, con un incremento de 3.2 puntos.

Estos datos corresponden a los ramos que analiza la calificadora. En particular, el indicador de accidentes y enfermedades tiene un alcance más amplio que el segmento de gastos médicos.

El aumento en los costos de siniestralidad se tradujo en una caída de 1.4% en la utilidad neta del sector, que sumó 43,334 millones de pesos al segundo trimestre de 2026.

A pesar de esa presión, la industria mantuvo rentabilidad técnica, con un índice combinado de 99.2%. Fitch considera que su desempeño permaneció favorable y resiliente, aunque advierte que las condiciones no afectan por igual a todas las compañías.

Las aseguradoras de menor escala operativa y aquellas con mayor concentración o exposición exclusiva a autos y a accidentes y enfermedades podrían enfrentar presiones sobre sus resultados, con posibles efectos en su posición de capital.

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Mercado asegurador pierde velocidad

El avance de gastos médicos ocurrió mientras el conjunto de la industria moderó su crecimiento. Las primas del mercado asegurador mexicano aumentaron 4.7% anual en términos nominales al segundo trimestre, impulsadas principalmente por vida y autos.

La última vez que el crecimiento nominal del sector quedó por debajo de dos dígitos al cierre de un segundo trimestre fue en 2022, cuando se ubicó en 4.4%, destaca Fitch.

Vida, el ramo de mayor peso, concentró 40.3% de las primas emitidas. Daños representó 35.6%, con una aportación de autos equivalente a 19.7% del mercado total. Accidentes y enfermedades participó con 18.5%; pensiones y fianzas, con 4.1% y 1.5%, respectivamente.

La desaceleración de vida individual explica buena parte de la menor dinámica de la industria, debido a su peso dentro del mercado. Sus primas crecieron 6.7% anual nominal, después de los incrementos de doble dígito observados desde 2023.

En autos, las primas aumentaron 6.9% y el número de riesgos asegurados avanzó 4.2%. En cambio, daños sin autos registró una contracción nominal de 7%, principalmente por menores primas en marítimo y transporte, incendio y riesgos catastróficos.

Fitch espera que las presiones asociadas al IVA se normalicen gradualmente durante el año. Mientras tanto, su diagnóstico para gastos médicos muestra cómo el aumento de costos llega a las decisiones de los asegurados: el ramo capta más primas, pero algunos usuarios ajustan la protección de sus pólizas.

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