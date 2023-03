La guerra por el talento de 2023 y el Rey de los Deportes

Short stop. Ellos van siempre un paso adelante, entienden el mercado como mercadólogos, gente del Supply que se da cuenta que hace sentido un centro de distribución en Laredo en vez de Ciudad Juárez por mejorar la experiencia del cliente. Personas que ya probaron hace años lo intermodal y que su sistema de rastreo es totalmente tecnológico.

Tercera base. Personas que tienen un ojo en el ambiente y de la constante necesidad de seguir reduciendo la huella de carbono al planeta. Quien está al tanto de las nuevas regulaciones en materia ambiental y saben cumplirlas sin menoscabo a las organizaciones.

Receptoría. Son ejecutivos que rápidamente entienden a su equipo de trabajo, saben mantenerlos motivados, quienes trabajan hombro con hombro con recursos humanos e implementan planes de retención, sistemas de reconocimientos y de ambiente laboral armónico.

Finalmente, se requieren de píchers que sepan entender el TODO, gente con visión sistémica y de interconexión. Aquellos que ven el bosque y hace tiempo dejaron de central en el árbol. Quienes desde la lomita de las responsabilidades sabe hacer que todo el equipo juegue con la misma misión y estrategia clara. Quienes pueden elaborar un mensaje claro y sencillo que ayude a su equipo a conseguir las metas.

Es de suma importancia que las empresas y sus líderes se alejen del pensamiento “fijo”. Hace unos años escuché decir a un líder de logística: “Contraté a este supervisor de almacén y no veo por qué moverlo en el tiempo si hace bien su trabajo”. Esta es una paradoja del pasado, debemos hacer que cada día los colaboradores puedan desarrollar nuevas habilidades, los compradores deben saber las complejidades del almacén; los que gestionan el transporte deben ser negociadores. Los que tienen en su responsabilidad el comercio deben de conocer de planeación estratégica. Nada hará crecer tu talento si no permites a la gente seguir aprendiendo.

Estimado lector si puedes jugar en cinco o más posiciones de este nuevo entorno, ¡felicidades! De otra mano estás a tiempo; esta década es de cambios, aprendizajes, desarrollo de habilidades no solo para las organizaciones sino también para los profesionales de esta nueva cadena de suministro que exige y no se detiene a esperar a quienes no estén preparados. ¡La suerte está echada!

Nota del editor: Daniel Razo es Director de Operaciones y Cadena de Suministro de Comerlat. Es Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

