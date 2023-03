Entrelíneas | Bullying. ¿Cuándo la ‘adultocracia’ se exculpa?

¿Qué detona el bullying?

La cultura machista que permea en las dinámicas familiares, que debe reafirmar la fuerza de alguien, el dominio sobre los otros y el control sobre un territorio. El clima de guerra que se ha vivido en el país desde hace ya varios años, y que ha provocado la normalización de la violencia. La crisis institucional que ha desatado la desconfianza en las autoridades. La fragmentación del sector educativo que se manifiesta en intereses sindicales y políticos. Los impactos de la pandemia por COVID-19 en la salud mental y en la socialización.

En medio de esta descomposición están NNA. Así, autoridades de Protección Civil enseñan en el norte del país a niñas y niños cómo tirarse al suelo y protegerse de un enfrentamiento; en escuelas de preescolar, con el ruido de fondo de las armas de alto poder, maestras cantan a sus alumnos si las gotas de lluvia fueran de chocolate…

“Cuando se evade la responsabilidad, se normaliza la violencia y sobre todo damos un mal mensaje respecto a los fines de la educación. Uno va a la escuela no solo a adquirir conocimientos, sino a recibir elementos para la socialización, entender que hay personas que piensan distinto a ti, aprender a resolver problemas dialogando. Pero si ir a la escuela representa angustia y riesgo para la vida lo menos que pasará es aprender y estudiar”, acusa Juan Martín Pérez.

Hay una alternativa para acabar con esta desgracia: la mediación escolar . Se trata inicialmente que NNA tengan escucha en la familia y les crean, que puedan hablar de este tema no para resolverlo con violencia sino como un asunto desde la cultura de paz y sobre todo para que tengan más espacio de socialización. La alternativa es que ellas y ellos participen en la solución de sus conflictos.

En México hay 30 millones de estudiantes, pero en los Comités Escolares considerados en la Ley General de Educación no se permite la participación de los estudiantes. En estos están directivos, sindicatos, padres de familia, exalumnos, pero no estudiantes. La propuesta es cambiar la lógica vertical, ‘adultocéntrica’. No es lo mismo que el llamado venga de la dirección de la escuela a que la solución ocurra reconociendo a las infancias.

“Es mucho más confiable que sea en lenguaje de adolescentes y no la intervención de una persona adulta, que pretenderá imponer su visión, regañar y controlar”, afirma el coordinador regional de Tejiendo Redes en América Latina y El Caribe.

Esto no significa llamar a la impunidad. Pero también hay que considerar que el mundo adulto también tiene una responsabilidad.

La mediación escolar ha funcionado en otros países . En Andalucía, España, es un método de resolución pacífica de conflictos y el equipo responsable ayuda a resolver los conflictos en un ambiente distendido y favorece la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, así como el aprendizaje de la cultura de la paz en el clima escolar.