Lecciones de la caída de SVB para startups y fintech de América Latina

Van algunas ideas:

Primera

Lo que vivimos con SVB fue una fuga de capitales que se materializó por una pésima comunicación de parte del banco y la amplificación de ese mensaje en las redes sociales y en las plataformas de comunicación, como Slack y Messenger. Al platicar con un querido amigo del medio hace unos días me dijo en tono de broma: dadas las características de los servicios financieros actuales, los depositantes no se forman para retirar su dinero y no es posible cerrar la puerta para evitar que la gente se lleve su dinero.

Por lo mismo, hoy más que nunca, comunicar solidez y ser cuidadoso en qué se comunica es fundamental. No se quiere generar confusión o pánico porque, en un abrir y cerrar de ojos, una institución puede caer en pedazos y ya lo vimos. La forma en que SVB habló de su situación con un pésimo comunicado de prensa lleno de números, pero sin narrativa, fue el inicio del fin de la debacle.

Segunda

SVB puso en evidencia el increíble riesgo sistémico que produjo la falta de interés de los bancos tradicionales por el negocio de las startups. Era casi imposible para una startup abrir cuentas en otros bancos, lo que hizo que de pronto SVB tuviera un porcentaje muy alto de las cuentas de las startups latinoamericanas (y de los fondos también); si el gobierno estadounidense no hubiera respaldado esos depósitos mas allá de los 250,000 dólares que garantiza el FDIC, el impacto en el ecosistema y a la economía latinoamericana en su conjunto hubiera sido descomunal.

Tercera

Muchos de los founders que hoy manejan fintech han vivido en una época de estabilidad financiera y no saben navegar en crisis. Más que nunca, rodearse de gente que haya pasado por momentos de devaluaciones, inflación acelerada e instabilidad en tasas de interés es importante. No podemos asumir que el tipo de cambio, las tasas de interés o la inflación van a ser variables constantes. Solo este año hemos visto al peso mexicano apreciarse significativamente y perder valor en un par de días. Las tasas han seguido subiendo, lo cual genera presión para las fintech que dependen de deuda para llevar a cabo su negocio; intermediar entre pasivos financieros tendrá un nivel de riesgo mayor y finalmente mantener tesorerías multidivisas tendrá un grado de complejidad adicional.

Cuarta

Lo anterior conlleva una evolución acelerada en cómo operan las startups que me parece es contra intuitiva. Hoy tendrán que establecer mecanismos de evaluación de riesgos que podrían parecer burocráticos e innecesarios, pero que a la larga pueden ser extremadamente útiles y salvarlas de algo como lo que acabamos de vivir.