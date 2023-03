Crisis bancarias: mis dos centavos sobre SVB

Me parece que esta es la lectura de las autoridades financieras de Estados Unidos, quienes anuncian una nueva herramienta que permite a los bancos obtener liquidez, usando como colateral instrumentos como los bonos del tesoro referidos entre otros. El tamaño de SVB no es de soslayar y los riesgos de contagio en este frente tampoco. Los reguladores tienen que estar muy atentos a que, si hay algún banco que precise recurrir a esta herramienta, lo haga; creo que los riesgos sistémicos no se materializaran, pero de aquí en adelante, la labor regulatoria tendrá que ser intensa y constante.

Lleva a un comentario final. Dado el dramático cambio en postura monetaria, es hasta cierto punto natural esperar mayores riesgos de estabilidad financiera. ¿Quiere eso decir que la Fed debe reconsiderar su postura en cuanto a subir y/o mantener tasas altas? Muchos analistas consideran que así será; quien esto escribe piensa que sería un error.

Responder con política monetaria a riesgos de estabilidad financiera es equivalente a usar una escopeta cuando lo que se precisa es un rifle con mira telescópica. Induciría además el tipo de comportamientos – toma excesiva de riesgos – que eventualmente generan este tipo de problemas. Jan Tinbergen nos enseñó hace mucho que si tienes varios problemas – inflación, estabilidad financiera – no uses un solo instrumento, emplea varios. Usar la tasa de interés para resolverlo todo terminaría por no arreglar nada.

Nota del editor: Sergio Luna estudió Economía en la UNAM y la Universidad de Londres. Fue economista en el Banco Nacional de México durante 33 años y continúa en dicha profesión, ahora de manera independiente. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión