(Expansión) - Siempre he sido fanático de la ciencia ficción, encuentros con extraterrestres, viajes en el tiempo, tecnologías asombrosas, etc. Algunas de estas historias pueden ser muy inquietantes, pero al final duermo tranquilo sabiendo que solo es fantasía. Sin embargo, hay un tipo de ciencia ficción que sí me roba la paz: la relacionada con el cambio climático, como la famosa película El día después de mañana, de 2004. Y así como yo, seguramente cada vez hay más personas tienen pesadillas al conocer, o sufrir ya, los efectos reales del cambio climático.