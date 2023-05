LetrasNetas | Corrupción en pausa

¿El blindaje moral para la GN sólo puede dárselo la Sedena? ¿La gran promesa de esa fuerza civil que reemplazaba a la Policía Federal no era justamente la garantía de no corrupción? ¿Qué más puede cambiar en una fuerza como la GN, donde ocho de cada 10 miembros son exmilitares de la Sedena y la Semar?

Hasta hoy, el ‘ábrete sésamo’ de esta administración, el password para mantener el poder casi total ha sido la corrupción. Y en nombre de ella se han desbarrancado muchas promesas, entre ellas, la no militarización del país. Si la Guardia Nacional requiere estar en el útero de la Sedena para no ser corrupta, entonces no se trata de una fuerza prístina, sino de un poder con la corrupción en pausa.

