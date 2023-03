#LetrasNetas | El rey Ancira lo hace de nuevo

Hace 15 años me dio su primera entrevista tras regresar al país. Me encantaría que me volviera a invitar a Monclova, para que me diera su última antes de abandonar AHMSA.

En 2008, el empresario rompió el silencio al contar su versión de la polémica suspensión de pagos de su empresa, Altos Hornos de México. (Selma Fernández)