GRC en la banca, ¿el ingrediente secreto para construir confianza?

No obstante, la situación no es la misma que antaño. Las pasadas crisis han cambiado no solo los negocios globales y la economía en general, sino también el mundo al que estábamos acostumbrados. Derivadas de todas esas crisis, se empezaron a aprobar nuevas regulaciones para los sectores de la banca, de servicios financieros y de seguros, y que servirían para estudiar los procesos con los que trabajaban estos sectores para evitar la aparición de una crisis similar.

La eficacia que ha demostrado el establecimiento de una estrategia y de herramientas de GRC (Gobierno/Riesgo/Cumplimiento) ha resuelto un número considerable de los problemas y hoy, una buena parte de los consejos de administración de las empresas han incorporado la gestión de riesgos en sus estrategias corporativas. Para abordar un entorno cambiante y altamente competitivo como el actual, es necesario incorporar herramientas y estrategias que ayuden a las organizaciones a responder de manera efectiva y eficiente a las amenazas casi diarias que surgen.

Sorprende, sin embargo, cómo algunas organizaciones no han implementado ni soluciones, ni mucho menos una estrategia que les permita lidiar con los crecientes riesgos a los que se enfrentan todas ellas. Es indispensable que los consejos de dirección tengan acceso a distintos informes y reportes que les permitan detectar esos riesgos para tomar decisiones que no afecten a la empresa y, por ende, ni a sus clientes ni al conjunto de la economía.

La adopción de estrategias GRC debe ocupar un lugar central en cualquier organización, desde pequeñas empresas hasta multinacionales. Estas han comprendido que no es necesario trabajar en un entorno de incertidumbre y riesgos constantes. En situaciones pasadas, ciertos aspectos solucionables y previsibles podrían haber sido evitados si las entidades financieras hubieran implementado una estrategia de gestión de riesgos que les permitiera anticiparse a los mismos en lugar de simplemente reaccionar a ellos.

La pandemia ha hecho ver a los principales directivos empresariales que aquellas compañías que no contaban con ese plan de continuidad y de gestión de crisis tuvieron que improvisar, lo que llevó a que algunas de ellas cometieran errores que derivaron en perjuicios económicos o en crisis de reputación y de confianza entre clientes y proveedores. Ahora bien, aquellas organizaciones que tenían implantadas herramientas de GRC pudieron gestionar sus planes y acciones a través de cuatro pilares que son fundamentales: centralización, automatización, monitorización y trazabilidad.

Hoy en día, el mayor problema para las empresas es que el entorno en el que operan es cada vez más competitivo y complejo, y por ello el establecimiento de una estrategia de GRC es fundamental para todo tipo de compañías y no sólo para las que operan en el sector financiero. Asimismo, las normativas están cambiando de forma constante. Contar con herramientas que sustenten esta estrategia de gestión de riesgos permite a las empresas actualizarse a los requisitos de cumplimiento exigibles en cada momento.