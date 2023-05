Startups, la receta no secreta del éxito

Timing

He dejado para el final el ingrediente que considero más importante de los cuatro. Si alguna vez has cocinado sabes perfectamente que todo debe estar bien coordinado. Los ingredientes serán lavados, desinfectados, cortados, picados previamente, lo que los chefs llaman mise in place. Los tiempos al fuego o al horno tienen que estar debidamente calculados e inspeccionados, ni crudos ni sobre cocidos. Los invitados deben tener hambre, pero no demasiada para que se terminen las botanas y lleguen al comedor ya satisfechos.

Todos sabemos que las comunidades más impactadas por el cambio climático son las originales o rurales. El año pasado tuve la oportunidad de conversar largo e interesante con Enrique Rodríguez y Fátima Álvarez, y durante este intercambio de ideas fraterno de confianza, me contaron del proyecto de Someone Somewhere, que ofrece productos de alta moda preservando el patrimonio textil de las comunidades indígenas mexicanas. Sin duda, le están cambiando la vida a más de 200 artesanos del país al ofrecer trato justo y ayudando a salir de condiciones de pobreza, pues entre el 30 y 40% del costo de los productos regresan a los artistas. Venden mochilas, ropa y accesorios con venta en línea o en sus diferentes sucursales.

Recuerdo que en aquel tiempo estaban por cerrar un importante contrato con Delta Airlines y les felicité mucho cuando me di cuenta de que incluyen en sus productos una etiqueta con el nombre del artista y su comunidad de origen, una suerte de reconocimiento al trabajo de calidad. Una gran idea, financiada con gran equipo de trabajo en el momento perfecto.

La mesa está puesta

Según Forbes, 82% de las Startups mexicanas provienen de CDMX, Nuevo León, Jalisco y Estado de México, entonces tenemos un gran potencial de desarrollo en el resto de los estados de nuestro gran México. El 74% de los fundadores son del género masculino, así que las mujeres mexicanas tienen mucho camino por andar. Solo el 30% de las Startups mexicanas tiene presencia internacional; hay un mundo por recorrer.

El emprendimiento en México enfrenta enormes desafíos como educación, burocracia, corrupción o una combinación de varios, pero el dato duro más importante para todos es que 98% de los negocios en México son pymes y eso nos alienta mucho y nos hace mantener la fe en el prolífico recetario de cocina mexicana. Es, sin duda, inagotable y tiene aún muchos capítulos por escribir.

