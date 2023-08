Entrelíneas | El malvado reclutamiento de las ‘escuelas del crimen’

El reclutamiento del narco, entonces, no es reciente. Lo que viene después y que está relacionado con las ‘pruebas de iniciación’ es atroz, perturbador, pero no es materia de esta historia. Quienes caen en las redes de las mafias tienen, en su mayoría, de 15 a 25 años.

Por si la desgracia no fuera suficiente, no hay cifras que permitan dimensionar la cantidad de adolescentes y jóvenes que han sido reclutados por el narco. Pero se estima en miles, al menos.

“Lo que se ha podido estudiar es que su trayectoria es mucho más larga en ser informantes. El sicariato está reducido a un pequeño número que tiene vínculos familiares con los líderes de la plaza. Por su edad y por sus condiciones cognitivas, los adolescentes y jóvenes tienen menos posibilidad de sostenerse en un combate”, dice Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en America Latina y El Caribe.

Las soluciones a esta tragedia requieren de cambios estructurales, sistémicos, pero ninguna se ve cercana. Esto nos llevará años.

“La guerra es un negocio de millones de dólares y hay muchos que se benefician de ésta. No hay una salida única, pero la corrupción, los sobres amarillos y la impunidad siguen vigentes y, por eso, no hay ningún incentivo para acabar con esta realidad. La violencia se ha normalizado y éste es un drama de los muchos que hemos tenido y de los que van a venir”, advierte Juan Martín Pérez.

Algo debemos hacer. Nosotros no fuimos responsables de esto necesariamente, pero sí podemos ser corresponsables con el cambio y esto cruza, inicialmente, con lo que está a nuestro alcance: nuestras familias, nuestra comunidad, a través de la creación de redes de protección y de prevención para adolescentes y jóvenes.

Esta pesadilla nos puede pasar a todos en cualquier momento. Si no se anda en malos pasos, no importa. Puede pasar. Quedarnos en el pasmo no basta. Que el miedo nos dé cuenta de lo que no queremos perder y queremos proteger, pero tenemos que convertirlo en acción, cuando menos en lo que está a nuestro alcance.

**********

El 4 de marzo de 2011, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le pidió al Estado mexicano tener un registro de las niñas y los niños víctimas de reclutamiento, tipificarlo como delito, crear programas de desvinculación y de rescate, pero sobre todo trabajar en la construcción de paz, cambiar la estrategia de militarización y guerra, y abatir la impunidad. Hoy, nada se ha hecho. Ni los presidentes ni los militares han querido terminar con esta tragedia.

____________

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

