Regresando a mi equipo de trabajo durante el MBA, una de las grandes ventajas que teníamos versus los otros equipos de la generación es, precisamente no éramos Los Cuatro, o en este caso Nueve Fantásticos. Y a pesar de que no éramos Superman, si éramos un grupo de formado por ‘individuos en forma T’ y la diversidad de experiencias venía no sólo de juntar nuestra especialidad individual, sino de las vivencias de cada uno de los miembros. Esa diversidad individual, con traslapes y complementos, ayudaba a facilitar la comunicación y colaboración dentro del equipo y, en mi opinión, fue algo destacado en nuestros entregables.

Ahora en el ámbito laboral, me parece que es importante tener este mismo balance entre especialista y generalista, tanto a nivel individual como en la conformación de mi equipo de trabajo. Afortunadamente, la empresa comparte mi visión. En la empresa usualmente nos promovemos como especialistas (en seguros) porque es lo que más busca el cliente. Y lo somos, pero la realidad es que también tenemos esta forma ‘T’, con una amplia base de conocimientos, pues nuestro mercado no se desarrolla en el vacío.

Es crucial para cualquier empresa entender que, en el mundo laboral moderno donde el cambio es irónicamente la única constante, el éxito ya no se logrará únicamente a través de la especialización. Se requieren equipos con personas que posean tanto amplitud como profundidad de conocimiento. De lo contrario, como bien lo expresó el cantautor Bob Dylan, "And the first one now, Will later be last, For the times they are a-changin'”.

__________

Nota del editor: Alfredo Careaga es egresado de Actuaría y Dirección Financiera del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta un MBA de IESE Business School. Tiene amplia experiencia en el sector asegurador y reaseguro, trabajando en México, Estados Unidos y Reino Unido. Es un apasionado del futbol americano y la música. Actualmente se desempeña como director comercial de THB México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión