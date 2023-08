La realidad generacional en las empresas va más allá de los estereotipos

Esta desconexión generacional la describió de manera muy sencilla George Orwell: “Cada generación se imagina ser más inteligente que la que le precedió, y más sabia que la que le sigue”. En lo personal, aunque entiendo la funcionalidad de hacer una distinción entre generaciones para ciertas cosas, siempre me ha parecido curioso cómo artificialmente marcamos líneas entre generaciones, y asignamos ciertas características a ellas.

Yo, por ejemplo, soy Millennial o GenZ, dependiendo la fuente que se consulte para trazar esa línea, cuando la realidad es que considero que soy una mezcla de ambas. Aunque existen algunas diferencias entre generaciones, como lo pueden ser aspectos de preferencias musicales o de lenguaje, la transición entre generaciones no puede ser estrictamente definida y más bien a menudo se entremezclan. Quizás uno de los momentos más chistosos que he vivido en una oficina fue tener que explicar qué significa que algo sea ‘de chill’ (de broma) o la contracción ‘gpi’ (gracias por invitar), que ponen en evidencia estas diferencias. La brecha se pone en evidencia también en las salidas a karaoke para integrar al equipo de la oficina. Si bien todos cantan Luis Miguel, las generaciones más recientes suelen pedir canciones de Bad Bunny o Ed Sheeran, mientras que los más senior en la oficina suelen pedir José José o Juan Gabriel.

La dinámica entre generaciones la marcan no solo por aparentes diferencias en preferencias, sino también por los estereotipos falsos que coexisten con ellas. Más de una vez me ha tocado escuchar, de una forma u otra la frase: “¡Ay, estos millennials! Son de cristal”. Incluso cuando, sin saberlo, la persona que lo dice pertenece a esta generación. Este tipo de situaciones que apuntan a una aparente diferencia de valores entre generaciones son las que suelen causar conflictos dentro en las empresas. A quienes nos interesan los temas de cultura organizacional, nos lleva a preguntar primero: ¿en realidad son tan diferentes las generaciones en cuanto a preferencias y valores?, y segundo: ¿qué acciones se pueden tomar para mejorar el trabajo en equipo en empresas con tanta diversidad generacional?

Un artículo publicado en 2019 por The Harvard Business Review, titulado “Generational Differences at Work Are Small. Thinking They’re Big Affects Our Behavior”, refiere una investigación sobre este fenómeno y encontró resultados que nos podrían parecer contra intuitivos. El artículo sugiere, según la evidencia de varios estudios recientes, que no hay tanta diferencia en preferencias y valores entre generaciones, y que a su vez hay una gran variedad dentro de las generaciones. Todo esto indica que el problema de la desconexión generacional proviene de la creencia de que hay una diferencia, más que de la diferencia en sí.