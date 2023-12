Algunos retos para la sostenibilidad en 2024

Podríamos empezar por la interoperabilidad entre toda la normativa que se ha publicado y/o que en breve entrará en vigor, la cual sin duda representa un reto para las áreas de sostenibilidad de las empresas que deberán operar bajo varios de estos estándares y lineamientos. Por ejemplo, en cuanto a los marcos de referencia tuvimos este año una actualización de la Política de la Comunicación del Progreso (COP) de Pacto Mundial de las Naciones Unidas (la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande a nivel global), y de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, las cuales sirven para guiar a través de una serie de principios y recomendaciones el actuar del sector empresarial en este sentido.

Aunado a ello, la Fundación IFRS (International Financial Reporting Standards) presentó sus primeras dos normas (NIIF S1 y S2) desarrolladas por el International Sustainability Standards Board (ISSB), las cuales se busca sirvan de base para el reporteo de sostenibilidad desde una perspectiva financiera a nivel global; y por su parte la Comisión Europea adoptó el primer bloque de 12 Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS), para especificar la información que las empresa europeas deberán divulgar sobre sus impactos, riesgos y oportunidades en relación a temas ESG, de conformidad con la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. De manera complementaria, el Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) presentó sus recomendaciones y orientaciones sobre divulgación para que las organizaciones informen y actúen sobre la evolución de las dependencias, impactos, riesgos y las oportunidades relacionadas con la naturaleza.

Ante esta oleada de nuevos estándares, que se suman a los que ya existían tanto a nivel internacional como nacional, las organizaciones que están detrás de ellos han empezado a firmar memorandos de entendimiento y acuerdos de colaboración para facilitar la interoperabilidad entre éstos, así como su alineación en muchos casos. Para 2024, se empezarán a dar los primeros casos de organizaciones que los apliquen de manera integrada como parte de sus procesos de reportaje, y seguramente surgirán diversas herramientas y publicaciones para orientarles en este proceso.

Influenciado en parte por lo anterior, también se espera que haya una mayor innovación y adopción de tecnología vinculada a la sostenibilidad por parte de las empresas, pero no sólo para la medición y el reporteo, sino para toda la gestión sostenible del negocio, partiendo, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial para la identificación de riesgos, impactos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza, la construcción de escenarios y la facilitación en la toma de decisiones que permitan una mejor planeación y ejecución de acciones en este sentido, así como la avances importantes en la trazabilidad, la transparencia y el aseguramiento de la sostenibilidad a lo largo de las cadenas de valor por la aplicación del modelos de blockchain. En esta misma línea, la innovación social corporativa se empieza a ver como una tendencia en diversos sectores para impulsar el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos o incluso modelos de negocio que además de ser rentables, sean más sostenibles.