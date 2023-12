Compras navideñas, ¿cuánto cuesta y contamina lo que vamos a devolver?

(Expansión) - La temporada navideña no solo trae consigo buenos deseos, también uno que otro regalo que no siempre cumple con los gustos más exigentes o las necesidades específicas de cada persona. Un suéter que no le gustó a mamá, unos tenis que no le quedan bien a tu hijo o hija, o una bufanda que te dieron en el intercambio de la oficina que simplemente no encaja con tus preferencias.

Es en este punto donde comienza la resaca navideña de la devolución para el usuario y el retailer, pero ¿qué hay detrás de este proceso que involucra a toda una cadena de suministro y que tiene un impacto directo en el bolsillo y, lo que es más preocupante, en las emisiones de carbono adicionales?