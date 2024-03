Esta divergencia regulatoria podría generar algunas complicaciones como son:

a) Cargas dispares para las empresas: Las empresas que operan tanto en Estados Unidos como en Europa podrían enfrentar cargas de cumplimiento dispares, lo que aumentaría la complejidad y los costos de cumplimiento.

b) Falta de armonización global: La divergencia regulatoria podría dificultar la comparabilidad de la información climática entre empresas de diferentes regiones, lo que afectaría la toma de decisiones de los inversionistas.

c) Incertidumbre para las economías emergentes: Las economías emergentes que aún no han desarrollado regulaciones sobre la divulgación de información climática podrían enfrentar dificultades para elegir un modelo a seguir. México aún no cuenta con reglas comparables.

La promulgación de las reglas de la SEC sobre la divulgación de información climática es un paso importante hacia la transparencia corporativa. No obstante, las diferencias con las regulaciones europeas plantean retos para las empresas multinacionales y los inversionistas con alcance global, subrayando la importancia de una armonización global para garantizar la comparabilidad de la información y fomentar la sostenibilidad empresarial. Este esfuerzo es vital para alinear los esfuerzos globales contra el cambio climático y promover un desarrollo sostenible y equitativo.

____

Nota del editor: Pablo Jiménez Zorrilla es socio de Von Wobeser y Sierra, S.C. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

