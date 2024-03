6 lecciones de comunicación que nos dejó la industria del pop

La primera lección es la controversia. Sí predecible, pero importante, y no me refiero a generarla y ya, sino a gestionarla. Todos nos recordamos con la boca y ojos bien abiertos viendo como Britney y Madona se besaban durante su participación en los premios MTV Video Music Awards del 2003, o a Miley Cyrus semidesnuda haciendo Wrecking Ball. Detrás de todo esto hay estrategia de comunicación, nada es casual, hay un mensaje específico, para un público específico.

La controversia potencia el alcance de un mensaje. Pero tiene que ser una controversia controlada y una controversia estratégica.

Segunda lección, colaboraciones de impacto. Esto lo hacen increíble los nuevos exponentes musicales y en pop tenemos algunas icónicas lideradas por Shakira, con Karol G, Beyoncé, will.i.am, Alejandro Sanz y una larga lista.

El objetivo de las colaboraciones de impacto es crecer la audiencia. ¿Qué audiencia y producto tengo yo y qué audiencia y producto tiene el otro? Esto lo vemos en el ámbito empresarial cuando colaboran empresas. El resultado: todos los medios hablan de eso.

Como tercera lección escucha a tus fans. Alguien que lo hace increíble es Taylor Swift, cada vez tiene más fans o swifties. En este aspecto el pop tiene mucho que enseñar porque si algo ha dictado sus reglas son los fans. En comunicación estratégica esto es igual a escucha a tu audiencia, mejora tu producto y entonces crece. Que sea tu propósito tardío, pero a partir de hoy escuchar a tus fans, entregándoles valor y entiende lo que buscan.

Esto me lleva a la cuarta lección: cuenta historias personales. Recientemente tenemos muchas, Shakira exponiendo a Piqué o Miley a Liam. Contar historias personales no tiene que centrarse en las historias felices y de éxito. Alguna vez, la periodista Viridiana Mendoza me habló sobre lo importante de contar historias de fracaso, de cómo caíste y te levantaste, de cómo un día eras la portada de una revista y al día siguiente tu empresa estaba a punto de quebrar. Esas historias auténticas generan empatía. Si no me crees, ahí está Shakira facturando.

Quinta lección: levanta la voz cuando algo no está bien. Taylor Swift nuevamente nos da una lección cuando habla acerca de cómo ha vivido el machismo en la canción The Man.