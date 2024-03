Cambios en el trabajo y su impacto en el ‘Human Resources Business Partner’

3. Enfoque más basado en datos para lograr una mejor ejecución. Una de las grandes áreas de oportunidad de RH es la medición del impacto de programas, iniciativas y acciones, hoy más que nunca el HRBP deberá conducir su rol con base en información precisa y oportuna. Los tableros de control de RH deben alinearse a los del negocio, midiendo más el “para qué” y no tanto el “cómo”, indicadores como horas de capacitación o cobertura de beneficios no sirven de nada si esto no termina generando el impacto que se busca. El reto está en asegurar la confiabilidad de la información y calcular el retorno del resultado, por lo cual será clave que el HRBP asegure que el enfoque en la ejecución no le reste estrategia y capacidad de ver el bosque, y será fundamental que pueda monitorear continuamente que sus acciones consigan los objetivos esperados, es decir que el “para qué” sea muy claro.

El propósito de la función de Recursos Humanos en la organización es probablemente uno de los más importantes en el contexto actual, los CHRO y HRBP están ya jugando un papel fundamental para los negocios, sin embargo, lo más relevante es no perder de vista que el impacto de su trabajo puede transformar la vida de una persona, una familia e incluso una comunidad, por eso prepararse para evolucionar el rol será una tarea muy gratificante al final.

____

Nota del editor: Blanya Correal es Ingeniera Industrial con más de 25 años de experiencia internacional en Recursos Humanos y estrategia laboral, en diversas compañías multinacionales como Coca Cola Femsa, Danone y Nissan. Ha sido reconocida por dos años consecutivos como una de las 30 mejores CHROs de México y está en el top 20 del ranking de las Mujeres más Poderosas de México, de acuerdo con la revista Expansión. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

