El error de septiembre

Muchas cosas suceden en esos dos cruciales meses, el armado institucional anterior tenía mucho fondo en lo político. Ahora, no serán las felicitaciones, sino duros embates provenientes de la campaña del vecino, los que ganarán los titulares en el primer mes de gobierno. No será terso el inicio, un entorno ríspido marcará lo que será un sexenio en el que se cosechará el fruto de las muy frívolas decisiones sembradas por el tabasqueño, cuyos otros datos, ya estarán en el cesto de la basura. Claro que la ungida podrá seguir siendo fiel y leal a la narrativa oficial, pero también lo es que, en ese caso no podrá deslindarse de pifias y desfalcos. Más temprano que tarde, pintará su raya. Se dará cuenta que seguir culpando a los neoliberales no pasa ya la prueba de la risa.

Los tragos amargos que al final de gestión solía tomar el presidente saliente, en aras de trazar un camino venturoso al sucesor, se dejarán como pendientes a resolver. De esta forma, la entrante no empezará con el marcador reseteado, jugará los últimos minutos del juego anterior, sin ningún provecho para ella. En el último trimestre del año, la candidata tendrá que echar mano de su capital político para cerrar el año de la gestión que termina, especialmente, para negociar el infausto paquete financiero, alejando el desagradable cáliz de quien histriónicamente entrega la banda.

En caso de que el actual residente de palacio decidiera iniciar su retiro en un amistoso destino caribeño, la candidata electa recibirá un alud de críticas y desprestigio, que le hará perder el mucho o poco margen de maniobra que naturalmente tienen un presidente al llegar.

El natural y obligado desgaste que sufría el ejecutivo saliente en los meses de octubre y noviembre, parlamentariamente complejos y azarosos, ahora será coctel de bienvenida.

Muchos se preguntan cuántos del gabinete fantasma repetirán, pero al margen de ello, es claro que ahora, en el mes de septiembre, habrá glosa y despedida, formando una enorme lista de pendientes y sin sabores a quienes ya hayan sido invitados para estar al frente de secretarías de estado. Los que se van, tendrán que pintar un México que, ineludiblemente, será cuestionado por los que lleguen unos días después. Son sólo dos meses de diferencia, pero, dado nuestro andamiaje institucional, mucho pasa precisamente en esos dos meses.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

