Auditando al auditor

Los supervisores financieros, particularmente los de la banca, cayeron en cuenta de que perdían en todos los escenarios, no sólo eran claros responsables por haber sido incapaces de detectar los quebrantos, sino porque también fueron cómplices en el proceso de desincorporación bancaria. Peor aún, sólo había cinco grandes firmas de las cuales se podía echar mano, y todas, estaban batidas hasta el cuello. Eran otra vez ellos, o ellos. Aun así, los involucrados e innegables participes del escandaloso proceso fueron premiados de muy diversas formas. La tomada de pelo no duró siquiera un lustro, estalló, sumándose a los graves problemas políticos que surgieron al existir una notoria ruptura entre quienes entregaron el poder y quienes lo recibieron. Súbitamente se armó la tormenta perfecta.

En ese entonces se detectó y enunció lo que hoy se conoce como el dilema del supervisor, quien sabe que, de hacer bien su trabajo, esto es, de sonar la alarma, terminará por recorrer un indeseable y azaroso camino, por lo que el cómplice silencio suele acompañar a quienes, por razones muy distintas a la capacidad técnica, llegan a ocupar cargos en las instancias de autoridad en el sector financiero. El silencio, el disimulo y la siempre bien remunerada complicidad, ha hecho presa de quien hace mucho debió alertar a la sociedad mexicana.

De ese tamaño es el problema que tenemos tocando a la puerta. En los últimos treinta años, lejos de corregir el problema, lo hemos venido fomentando, creando enormes consorcios que comprometen la confiabilidad de los balances financieros de grandes empresas en el país, incluyendo, de manera destacada, a Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Banca, y hasta las FIBRAS.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha incurrido en la tentación de mirar hacia otro lado, cuando sabe que los balances de los bancos presentan notas preocupantes, acompañadas de inexplicables retiros de utilidades. Los malabares de las áreas de contabilidad son acompasados por los auditores externos, en una danza de jugosos contratos. Es sólo cuestión de tiempo para que las minusvalías emerjan y el progresivo peso de los pasivos se haga notar. La calidad de la supervisión es tan mala, o peor, que aquella que tuvimos en el ciclo negro, 88-94.

Lo malo, es que ya es tarde. No sólo no separamos oportunamente servicios de auditoría, contabilidad y asesoría, sino que permitimos que la telaraña creciera, fortaleciendo a la cúpula que regentea los dictámenes de los grandes estados financieros en el país. Lejos de prohibir y penar lo que debería estar tipificado en ordenamientos penales, no se exigió la constitución de fondos, seguros y otros mecanismos de caución en el manejo de servicios de contabilidad y auditoría, velados orígenes de nuestras crisis recurrentes. Al emerger las instancias emproblemadas, el seguro de depósito servirá de canapé, y los costos irán subiendo a paso y medida que el estado advierta que no cuenta con recursos para sanear nada, así como que el banco que prometió bienestar no podrá mantener su operación, si no es urgentemente provisto de enormes subsidios. Se tendrá que lamentar que se garantizó impunidad a los rústicos operadores, quienes hoy, están políticamente por encima del supervisor.

Es claro que el proceso electoral ha estado poniendo debajo del tapete asuntos que deberían haber derivado en la constitución de enormes reservas, sin embargo, está prohibido dar malas noticias antes del 2 de junio.

Son varios los frentes que hay que comenzar a valorar en tiempo real. El primero de ellos es el mercado inmobiliario. De manera destacada, el efectivo valor en libros de la gran cantidad de edificios vacíos para uso comercial, sin descuidar el performance de los fideicomisos que han venido operando en materia de vivienda en el sector residencial. Si bien es cierto, aparentemente, todo es viento en popa, la sustitución de fiduciarios, así como los retrasos en la ejecución, son la antesala de inminentes deficientes de flujos, que terminarán por arruinar la viabilidad de muchos proyectos.

El problema ha sido ocultado por políticos que supieron vender caro su amor, y que se han metido a la entraña de la 4T, pero no se ha hecho nada para evitar que lo malo vuelva a ocurrir. Con gran demora, la sociedad mexicana debe apretar el paso en exigir responsabilidad, no sólo administrativa y criminal, sino también financiera, a aquellas corporaciones que, con “exclusiones de responsabilidad”, piensan que nada deben a la sociedad, a la que llevaron, una vez más, al borde del precipicio. Sale barato enriquecerse vendiendo servicios, cuando se forma parte del tetrapolio, y más, en países que no han sabido identificar cuál es la causa última de los cíclicos procesos nacionales de desfalco patrimonial y financiero.

Terminar el proceso de fincamiento de responsabilidades en las empresas quebradas, sabiendo que tienen a su alcance pagar por eliminar notas financieras, advertencias o señalamientos de desfalco sólo nos lleva al inicio de un nuevo ciclo. Vanas, ineficaces, y hasta anulables legalmente, son las “notas” que, tras cobrar enormes sumas de honorarios, estampan aquellos que habiendo prestado servicios de contabilidad y asesoría patrimonial y fiscal, simultáneamente, completan en perverso circulo con la emisión de dictámenes contables y financieros comprados.

De emerger una nueva crisis de valuación, deberá empezar el curso de acción sobre los supervisores, para continuar con auditores, y terminando con aquellos clientes que hicieron de la opacidad, fuente de dividendos.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

