Reflexiones sobre el tipo de cambio

Posteriormente, se postularon algunas medidas que relajaron la liquidez, en aras de paliar las especiales circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria, pero, nuevamente, se actuó con opacidad, dado que no se detalló si las operaciones permitieron el acceso, igual o paritario, a todos los integrantes del sistema bancario, o bien, si existieron privilegios en la medida adoptada. Ello es relevante, dado que la selección de algunos participantes importa beneficios que, si bien tarde o temprano impactan al mercado objetivo, los derivadores iniciales capturan buena parte del provecho.

Es claro que el gobernador saliente supo aprovechar el enrarecido entorno de la pandemia, y el escaso, o nulo, conocimiento de los legisladores que reciben los informes periódicos que, por ley, les remite el banco de bancos.

Apartado especial requieren los auditores externos de la institución que, a lo largo del tiempo, se han caracterizado por emitir informes poco sustanciosos y nada profundos, encontrando un confortable acomodo basados en la proverbial confiabilidad del auditado. Son tan especiales y particulares las partidas, subpartidas y rubros de la institución, que los enviados a revisar los estados financieros acuden más bien a ser aleccionados respecto a la forma en que opera un banco central, siendo muy difícil que, dada la excepcionalidad y extraordinaria composición del balance, puedan objetar, cuestionar o señalar vicios, irregularidades o preocupaciones.

Cómo olvidar el rescate bancario, cuando los cinco grandes no encontraron materia de cuestionamiento a los bancos al cierre de 1993, y, unos meses después, se comprobó que todo el sistema estaba comprometido. El problema en materia de auditoría es tan complejo que, en aquel entonces, como tendría que hacerse ahora, sólo se cruzan los mismos auditores de una institución a otra, siendo incapaces de producir reportes que pongan a sus colegas en la picota, pues ellos correrían seguramente la misma suerte en alguna otra institución. La auditoría bancaria es sólo una buena intención, que a veces, ha empedrado difíciles caminos.

Pero hoy, como nunca, es importante regresar a los dictámenes producidos por los auditores externos del Banco de México. No sólo quienes salieron a fines del año pasado, sino de quienes ahora ocuparán el comprometedor encargo. Mucho tiempo fue sólo “timbre de orgullo” tener esa importante, pero decorativa, encomienda. Ahora, quien ponga su firma en los estados financieros tiene un gran reto, explicarnos cómo se han esterilizado cientos de miles de millones de dólares, a la luz de un desempeño del PIB, tan malo, como el peor que hayan tenido gobiernos neoliberales.

Esto es, exponer no sólo por qué las operaciones cambiarias y otras del banco no se traducen en un remanente de operación, sino cómo la transaccionalidad nos conduce a un tranquilizador neteo del activo y el pasivo en balance cero. Lo anterior, en el entendido de que hay importantes activos no líquidos, o no realizables, en el corto plazo, en la reserva de activos internacionales, como aquella genial aportación al FMI que impulsara Meade a finales del sexenio de Calderón, la cual, entre otros muchos activos, flota en un mar de window dressing.

La estrategia de la FED recuerda mucho a aquella que, en los años 80, empleó el banco central japonés, usando un yen subvaluado, como ariete comercial, pero eso, es otra historia. Por lo pronto, las autoridades tienen la palabra. Es momento de detallar cargos y abonos.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

