Tu cerebro decide siete segundos antes que tú

El momento contemporáneo a nivel global exige una profunda reflexión sobre la inteligencia de nuestras decisiones como individuos y humanidad.

Comencemos con un increíble dato: está bien documentado (Soon et al., 2008) que nuestro lóbulo parietal, córtex prefrontal y otras áreas neurales planean hasta 10 segundos antes el siguiente movimiento que ejecutaremos conscientemente. En este lapso, el cerebro, a nivel inconsciente, evalúa la situación actual del cuerpo y “piensa” sobre las consecuencias de las próximas intenciones. Con ayuda de tecnologías como la Resonancia Magnética Funcional (fMRI), estudios como los de Soon et al. (2008) han logrado predecir siete segundos antes los movimientos conscientes de los participantes.