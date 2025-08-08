Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tendencias

Profeco alerta por juguete que puede ser mortal para bebés y niños

Se recomienda a los padres elegir juguetes seguros, evitando piezas pequeñas, revisando certificaciones y supervisando el juego de los niños.
vie 08 agosto 2025 06:28 PM
Juguete bebé Profeco
La Profeco alertó sobre dos modelos de bloques magnéticos peligrosos para bebés y niños.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un llamado de alerta para padres de familia debido a un juguete infantil que podría poner en riesgo la vida de bebés, niñas y niños por una falla detectada.

Publicidad

En un comunicado, la dependencia informó que algunas piezas de este juguete pueden desprenderse y provocar lesiones graves o fatales a los menores que jueguen con él, por lo que ha iniciado una campaña de retiro.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este juguete: su marca, los riesgos que representa y cómo puedes cambiarlo por uno seguro para los más pequeños.

¿Pueden obligarte a comprar útiles y uniformes nuevos en la escuela? Esto dice la Profeco
Finanzas Personales

¿Pueden obligarte a comprar útiles y uniformes nuevos? Esto dice la Profeco

¿Cuál es el juguete y qué peligros conlleva?

La Profeco, en coordinación con Tegu Holding Inc., emitió un llamado a revisión para 190 unidades del juego de bloques magnéticos apilables flotantes, modelos STA-BGY-801T (Rainbow) y STA-BTP-806T (Big Top).

El riesgo principal es que los imanes incluidos en estos bloques pueden desprenderse durante el uso, lo que representa un peligro grave para bebés, niñas y niños, ya que pueden ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo o respiratorio, provocando lesiones severas o incluso la muerte.

¿Cómo será la campaña de reemplazo según Profeco?

Tegu Holding Inc. ofrece el reemplazo gratuito del juguete por uno que cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

Los propietarios de los bloques afectados pueden solicitar el cambio contactando directamente a la empresa vía correo electrónico (service@tegu.com), teléfono (1 877 834 8869) o a través de la página web oficial (https://tegu.com/pages/recall).

El nuevo juguete será enviado sin costo al domicilio del solicitante. La Profeco supervisará el cumplimiento de esta alerta y pone a disposición sus canales de atención para cualquier duda o reporte adicional.

Juguetes Profeco
Tegu Holding Inc. reemplazará los juguetes afectados por versiones seguras.

Consejos para elegir juguetes seguros para bebés

Al momento de seleccionar juguetes para bebés y niños pequeños, es fundamental priorizar la seguridad. Opta por juguetes que estén certificados y cumplan con las normas oficiales de calidad y seguridad.

Evita aquellos con piezas pequeñas o partes que puedan desprenderse fácilmente, ya que representan un riesgo de asfixia o ingestión accidental.

Ikea Profeco
Tendencias

Este producto de Ikea “podría causar lesiones”; Profeco pide devolverlo

Revisa que los materiales sean no tóxicos y resistentes, y que los juguetes no tengan bordes afilados o puntos que puedan lastimar.

Además, es recomendable supervisar siempre el juego de los niños, especialmente con juguetes que contienen imanes o piezas desmontables, para evitar accidentes y garantizar una experiencia segura y divertida.

Publicidad

Tags

Juguetes Profeco Bebés

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad