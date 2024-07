¿Qué se necesita para ser un emprendedor serial?

Identifica y filtra las ideas exitosas

No existe una fórmula secreta para el emprendedor. Pero el primer paso para iniciar ese camino es identificar un problema concreto. Debemos evaluar qué tanto “duele este problema”, qué soluciones existen actualmente que atiendan esa necesidad, y explorar cómo podemos resolverlo de la mejor manera. Aquí es fundamental determinar el tamaño del mercado para entender si efectivamente estamos o no ante un negocio potencial. Con estas respuestas, podemos plantear las hipótesis a validar y desarrollar MVP (Producto Mínimo Viable) para salir al mercado.

Mantente inspirado y aprende a sobreponerte ante la frustración

Crecí en un entorno natural, rodeado de montañas, lagos y ríos, desafiante y a veces riesgoso pero que siempre me invitaban a crear cosas nuevas y a explotar mi creatividad y curiosidad sin restricciones. Esta base me permitió enfrentar riesgos con valentía y buscar constantemente nuevas oportunidades. Es fundamental no tener miedo a asumir riesgos y tener la capacidad de sobreponerse a la frustración, porque la realidad es que el 90% del tiempo de un emprendedor es malo o es bien duro.

Transforma los fracasos en lecciones y aprende a gestionar el riesgo

La incertidumbre es un estado constante cuando uno emprende y debes aprender a vivir con ella. Debes aprender que hay muchas cosas fuera de tu control. Uno de los mayores fracasos que enfrenté en una de mis compañías fue optar por una inversión aparentemente más prometedora sin verificar su viabilidad, fiabilidad y solidez. Renunciamos a un capital seguro en favor de una alternativa que nunca debería haber estado en consideración y perdimos. Esto desencadenó una crisis en la compañía que se extendió por tres años. Sin embargo, logramos sobreponernos y aprendimos una lección que nos acompaña hasta el día de hoy.

Practica el deporte de la curiosidad

Para mantener una mentalidad emprendedora activa, se trata más de adoptar una actitud frente a los problemas que de una rutina específica. Es importante mantenerse informado, hacer cosas que uno disfruta y no perder oportunidad de conocer y hablar con gente nueva. La curiosidad es un valor fundamental. Siempre debes preguntarte qué puedes hacer mejor, cuestionar lo que haces desde todos los ángulos y escuchar a los clientes. Para ser innovador, antes debes ser curioso. A mi particularmente, me inspiran las respuestas que encuentro y también las que no encuentro en cada pregunta que me hago.