Entrelíneas | Emprendedores, el mal clima persistirá en 2024

“El capital semilla será muy poco y se irá a proyectos de tecnología. Tampoco habrá mucha liquidez en el Venture Capital. Pero, al mismo tiempo, en época de crisis hay oportunidades y mucha gente hará dinero a través de financieras y otros instrumentos”, sostiene Gustavo Huerta. “Todos los fondos estarán muy activos en buscar invertir en diferentes verticales o industrias relacionadas con la Inteligencia Artificial, así como en emprendedores maduros y con experiencia probada que no harán locuras ni valuaciones en cantidades nunca antes vistas”.

Conclusiones:

Los emprendimientos que ya pasaron el ‘valle de la muerte’ serán sujetos de inversión. Los que consigan capital tienen que pensar que el marco de relacionamiento con el capital ya es distinto, pues la innovación será importante, pero lo será más el tiempo en el que puedan ser rentables. Así, es posible que se ralentice la innovación. Los unicornios tendrán que esperar a lanzar una IPO, hasta que haya mejores condiciones para salir a Bolsa. Las valuaciones no necesariamente serán castigadas pero sí corregidas, lo que no significa que no se piense en buenos rendimientos para los próximos años; algo así como lograr mejores cosechas de uvas con menos agua.

**********

La crítica alrededor del emprendimiento no suele ser popular. Eso, de alguna forma, se entiende porque el ecosistema no se ha desarrollado como quisiera y, en tanto eso no ocurra, es necesario mantener una narrativa con una promesa de futuro que permita aspirar a colocar la mayor cantidad de capital posible. Sin embargo, también es muy necesario hablar de lo que le duele al emprendimiento mexicano, sobre todo para ubicar en qué puede mejorar. Así, una cultura a favor de la transparencia y el accountabillity pueden ser los mejores ‘jarabes’ que contribuyan a su consolidación.

______

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

