Chief Happiness Officer (CHO), ¿una figura necesaria?

Reflexionando en el tema, considero que, aunque el bienestar en las organizaciones solía ser responsabilidad de Recursos Humanos, la aparición de los CHO no solo es necesaria, sino que marca un hito importante: un cambio de filosofía organizacional que reconoce la felicidad de los colaboradores como elemento clave para el éxito y la productividad.

Esto, sin duda, es buenísimo porque habla de la confianza en esta figura y de la necesidad de implementarla, al grado de que empresas como Google, Coca-Cola, TikTok, EY, Deloitte y SAP ya cuentan con su Director de la Felicidad, según una publicación reciente de Business.com.

Sin embargo, estoy convencida de que la felicidad organizacional no puede recaer en una sola persona y/o en una sola estructura, de la misma manera en que la victoria de un equipo de futbol no se puede atribuir únicamente al goleador o al portero, ¿A qué me refiero? A que, aunque el CHO juega un papel fundamental como responsable de la estrategia integral de felicidad, el verdadero impacto de esta iniciativa depende de la participación de todos los miembros de la organización: desde el liderazgo hasta los colaboradores.

Esto implica tomar las riendas de la propia felicidad: aprovechar los beneficios e incentivos que ofrece la empresa, disfrutar las oportunidades de desarrollo disponibles, buscar un equilibrio entre la vida personal y laboral, ser proactivos en la resolución de conflictos y adoptar una actitud positiva.

La organización, por su parte, tiene la tarea de apoyar este proceso planificando y ejecutando soluciones efectivas a problemas reales, como el hecho de que 49% de los empleados en México percibe un mal equilibrio laboral y 54% se declara insatisfecho, según el estudio “Panorama laboral en México 2023”, de Pluxee; o que 59% considera que su empresa no se ocupa de su bienestar y 73% anhela tener más tiempo libre, según el 2º Estudio de Felicidad Organizacional, realizado por Grupo Adecco México y Awards of Happiness.

Un nuevo futuro

Ahora que sabemos con certeza que el bienestar y la felicidad pueden generar hasta 44% más fidelización, 41% menos absentismo y 55% menos rotación de personal, la previsión apunta a que el CHO poco a poco se consolidará en México como un actor fundamental en las organizaciones que buscan abonar a la realización personal y profesional de sus colaboradores.