Entrelíneas | La tragedia que se cierne sobre la pobreza y sus indicadores

Los riesgos que podrían manifestarse ante la aprobación de la iniciativa impulsada desde la Presidencia de la República también son multidimensionales: muchos reportes de muchos organismos internacionales fundamentan su análisis en función de la evidencia presentada por el Coneval; organizaciones de la sociedad civil carecerían de un brazo fundamental para enriquecer su mirada sobre la realidad nacional. Y una cosa más: el Coneval es la entidad responsable para México de generar los indicadores de pobreza para el seguimiento de la agenda 2030 en América Latina.

Los próximos días serán determinantes para conocer si esta historia tiene otro desenlace. Los focos de alerta ya están prendidos y se espera que haya un espacio de diálogo en el Congreso para advertir de las consecuencias que vendrían. La gran pregunta radica en saber si los integrantes de la nueva Legislatura darán paso a la reflexión o, simplemente, alzarán la mano para votar a favor de lo que significaría uno de los últimos legados de Andrés Manuel López Obrador.

De momento, ya se registra comunicación entre el Coneval y miembros del gobierno entrante. El cruce de información con futuros secretarios de Estado ya está ocurriendo; incluso, ya se generó información puntual para uno de ellos. Al tiempo que la discusión se puede descomponer en el Congreso, ya se han sostenido reuniones de trabajo para que el equipo de gobierno que entrará en funciones a partir del 1 de octubre cuente con data relacionada con las jornadas agrícolas, el sistema nacional de cuidados, las transferencias monetarias, el programa de becas, entre otros.

Lo que está en juego no es poca cosa. Uno de los principales planes sexenales de Claudia Sheinbaum es detonar la ‘prosperidad compartida’ en México (aumentar, hacia 2030, los ingresos y el bienestar del 40% más pobre de la sociedad), pero, si no hay manera de evaluar el alcance de su política social y contar con evidencias, no será posible dimensionar el alcance de lo que tanto promete.

Conclusión: un cambio en la mirada sobre la pobreza multidimensional que el Coneval ha otorgado a lo largo de los años implicaría muchos impactos en cascada y, ahí, todas y todos, en alguna medida, tendríamos algo qué perder.

El Coneval está por dar a conocer un informe sobre la pobreza extrema en el país y sus condiciones en áreas rurales, que podría contribuir en el diagnóstico que antecede al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

