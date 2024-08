Entrelíneas | Los resortes detrás de la Inversión Extranjera Directa en México

¿Qué puede pasar en el mediano y largo plazos? Lo que ocurra en el corto plazo puede alterar las expectativas. En este momento, se proyecta el mismo comportamiento en la inversión extranjera, hasta en tanto no se tenga alguna señal de cambio durante la próxima administración; no habrá una corriente de inversión nueva y fresca, mientras no estén dadas las condiciones para generar confianza hacia el nuevo capital.

Septiembre de 2024 será decisivo. Las reformas que impulsa Andrés Manuel López Obrador, especialmente la judicial y la eliminación de los órganos autónomos y reguladores, podría descomponer el estado que hoy guarda la inversión extranjera y complicar la actividad económica durante la administración de Claudia Sheinbaum.

La historia que se está tejiendo es de pronóstico reservado. El Presidente de la República está decidido a materializar el último componente de su legado pues piensa que los escenarios de desinversión son humo, simples amenazas discursivas, porque no habrá empresa extranjera que diga adiós a un mercado tan jugoso como el mexicano y en el que han reportado buenas utilidades desde hace décadas; sin embargo, la aprobación de dichas reformas sí podría trastocar los planes de las trasnacionales, no salir del país necesariamente pero no generar más inversión productiva en México.

Tercera conclusión: México se encuentra en una mesa de exploración a raíz de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas; qué deja el Presidente de la República y bajo qué condiciones gobernará su sucesora. Hasta este día, hay un cierto grado de confianza hacia Claudia Sheinbaum y también un altísimo grado de incertidumbre sobre lo que termine de hacer Andrés Manuel López Obrador. Cautela y preocupación; una extraña sensación de inquietud por estar en un entorno que ha rendido frutos, pero que es gobernado por alguien que aún se siente todopoderoso.

La ‘invitación’ que el Presidente lanza para que los millonarios de México tomen la tribuna de la conferencia en Palacio Nacional y asuman su postura en tormo de la reforma judicial, es otra historia.

Quienes cuentan con las mayores fortunas de México, hoy, son más ricos que hace seis años y, por lo tanto, resulta ingenuo pensar que manifiesten, públicamente, algún disenso con Andrés Manuel López Obrador; podrían estar en desacuerdo con la reforma en cuestión, algunos incluso estarían en condiciones de hablarlo personalmente con el mandatario, pero jamás lo socializarían.

