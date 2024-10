¿Qué viene para el consumo en México en 2025?

A nadie le gusta la incertidumbre, mucho menos a los grandes capitales que, cada vez que invierten en el país, toman riesgos. Tampoco a las familias, que asignan su dinero en la compra de bienes de consumo y servicios, contrayendo obligaciones de pago. Todas estas operaciones generan un riesgo financiero que alguien tiene que asumir. Al existir altos niveles de incertidumbre se incrementan los riesgos para los acreedores y los costos para los deudores, impactando en factores tanto macroeconómicos (tipo de cambio) como microeconómicos (oferta y demanda). Por esto es muy importante que nos pongamos de acuerdo y pongamos primero el interés del país, que, al menos en principio, debería de ser el de todos nosotros los mexicanos.

Lo que viene en 2025 para el consumo en México

Pese a la ya mencionada incertidumbre que hoy nos rodea, prevalece la oportunidad y el optimismo en los tenderos del país, quienes son la pieza más importante del mercado minorista en México.

Para resumirlo con datos duros, a partir de un estudio realizado, se encontró que el 12% de los tenderos cree que la situación económica de su negocio en un año será mala o muy mala, el 34% cree que será neutral (ni buena ni mala) y el 54% (más de la mitad e los encuestados) cree que la situación será buena o muy buena.

Si consideramos los neutrales más los positivos, suman un 87% con una perspectiva positiva o al menos neutra para su negocio en el 2025.

¿Es el tendero es voz autorizada? Claro que lo es.

En artículos anteriores he explicado la relevancia del canal tradicional y de los tenderos como un gran ente social, económico y hasta cultural del país. Por ello, me parece válido tomar su visión del futuro como termómetro de la situación del país en lo general y de la industria de consumo masivo en particular.

Recordemos que el canal tradicional es el de mayor alcance a nivel nacional con más de 1.2 millón de puntos de venta. Lo anterior, considerando la definición más acotada del mismo, pues si consideramos la amplia variedad de tiendas y comercios independientes en su totalidad el número es mucho más elevado. Recordemos también que quienes despachan en el canal son más de 2 millones de personas que atienden a prácticamente toda la población mexicana en cuanto a la venta de alimentos, bebidas, tabaco, lácteos y diversas categorías de cuidado personal y del hogar.

¿Cómo aprovechar esta perspectiva favorable para impulsar el consumo?

Sabemos del optimismo del tendero en cuanto a la situación de su negocio para el futuro; sin embargo, eso no significa que las cosas se van a dar esperando de brazos cruzados. Al contrario, el canal tradicional necesita del apoyo y colaboración de la industria y de los fabricantes que comercializan sus productos aquí.

Los tenderos toman decisiones racionales para crecer su negocio; sin embargo, también construyen relaciones con sus proveedores desde el servicio, la empatía y el corazón apoyándose y relacionándose de distintas formas y niveles con las marcas que venden.