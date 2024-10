Inteligencia de datos, ¿el caballo de Troya del futuro financiero empresarial?

El caballo de Troya que no destruye, transforma

En conclusión, la inteligencia de datos es el caballo de Troya que derrumba los viejos paradigmas del financiamiento y la inversión empresarial. Pero a diferencia de la antigua leyenda griega, este “caballo” no entra para destruir, sino para revolucionar, elevar y transformar. Aquellos que no lo integran en su ADN operativo están condenados a quedar rezagados. Quienes aún toman decisiones basadas en intuición ignoran una realidad que ya no espera a nadie.

En mi opinión, el futuro de las empresas, grandes o pequeñas, está impulsado por los datos. Ya no hay lugar para excusas ni para el miedo a la tecnología. Quien no integre la inteligencia de datos en sus procesos financieros pierde una oportunidad inigualable. El futuro del financiamiento, la inversión y el crédito ya está aquí, y quienes no lo comprendan están irremediablemente condenados a quedarse atrás.

