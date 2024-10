Superpeso, supermayoría y supermartes

De entrada, no se avizora un nuevo capítulo en lo que quedó del TLC, eso, que acá llamamos T-MEC. Emergerá un apartado de condiciones mínimas de democracia y justicia, en el que, para mantener la vigencia del tratado, se precisará reunir condiciones y requisitos que ya no están presentes en nuestra Constitución. Ningún país, en su sano juicio, alentará a sus nacionales a invertir en un destino en el que la justicia es un objetivo inalcanzable. No pasamos la prueba democrática, somos una penosa dictadura de clóset.

Resultará comercialmente indeseable un país que, por diseño, permite al crimen organizado capturar a quienes administran la justicia en el orden penal, y en el que la burocracia, a pesar de conservar a los peores litigantes, tendrá la razón de todas, todas, claro, por construcción legal, al poder mangonear un tribunal disciplinario. Dirán, quédense con su tratado, pero no faltará quien conteste, quédense sin viabilidad económico-financiera, ni desarrollo. Ya el otro López, en los 80´s, le jugo al digno. Causó un descalabro mayúsculo, que pronto tornó al arrogante funcionario público, en una dramática magdalena. Perro que ladró y ladró, pero nada consiguió.

Ningún otro presidente, como el tabasqueño, había dejado a la república en una condición de tan preocupante fragilidad, como en la que ahora nos encontramos. El número y peso de los frentes abiertos es de tal calado, que basta con que alguno de ellos haga crisis para desatar el más furioso y destructivo efecto demoledor de las condiciones de desarrollo y bienestar. Gravar las remesas; condicionar las colocaciones de Pemex y la CFE, o, incluso, el revelar los efectos y afectos de la entreverada acción de los cárteles en la política mexicana y los vínculos de éstos con la alta burocracia, son tan sólo algunos de los temas que pueden trastocar gravemente la estabilidad de la nación.

Ni superpeso, ni supermayoría, el único súper será el martes 5 de noviembre. El aquí anunciado quid pro quo, fue finalmente la puntilla del estado de derecho.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

