Agenda laboral del nuevo gobierno, ¿cuál es la ruta y el destino?

Ahora bien, si medimos el salario mínimo en función del número de canastas alimentarias y no alimentarias también hay espacio para su incremento: adquirir tres canastas alimentarias y no alimentarias (lo mínimo para una familia de tres personas) el salario mínimo debiera superar ligeramente los trece mil pesos mensuales y no los 7,400 en que se encuentra.

Las propuestas ya están en la mesa, de hecho se espera que el “pacto” del sector empresarial con la presidenta se mantenga para que en 2025 haya un incremento al salario mínimo de 12%, lo que significa que el salario mínimo general pasaría de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos.

Además, habrá que estar atentos a las determinaciones que tome la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a finales de este 2024 en lo que respecta al Salario Mínimo para Frontera Norte y los salarios mínimos profesionales ¿Crecerán al mismo ritmo?

Las reformas laborales y los incrementos al salario mínimo de dos dígitos serán la ruta y el rumbo de la agenda laboral en el naciente gobierno.

Nota del editor: Jorge Sales Boyoli es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y es especialista en Derecho Laboral de la misma institución. Obtuvo una Maestría en Gestión Estratégica del Capital Humano. Fue socio líder de la práctica sindical en Littler, la firma de abogados laborales más grande del mundo; miembro de la Asociación Mexicana de Venta Directa y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), donde funge como Coordinador Nacional de Comités y Miembro del Consejo Directivo Nacional. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

