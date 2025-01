¿Existe alguna oportunidad para Mexicana de Aviación?

Aquí propongo sólo algunas.

Primero, una aerolínea de estado generalmente funge como motor de desarrollo a través de la conexión de destinos, ya sea con poca conectividad o donde las aerolíneas comerciales privadas no consideran puede haber ganancias. En México existen varias regiones con aeropuertos subutilizados que Mexicana podría echar a andar, entre ellos Chichén Itzá y Guaymas. No serían rutas que de un día a otro se volverían rentables. Toda nueva ruta requiere de tiempo, promoción y alianzas estratégicas para hacerla funcionar, pero oportunidades en destinos desatendidos, creo que las hay.

Segundo, aunado a lo mencionado en el párrafo anterior, un modelo de negocios hub and spoke, creando un centro de conexiones eficientes en el AIFA, ayudaría mucho a generar flujos de pasajeros entre pares de ciudades que hoy en día no existen. Ejemplo: Tijuana-Chichén Itzá sería una ruta muy atractiva para gente del sur de California. Al crear un hub en el AIFA, Mexicana podría empezar a generar masa crítica a través de destinos y rutas que no ofrecen otras aerolíneas y volverse más atractiva.

Tercero, es algo que anteriormente ya he comentado y muchos otros analistas también, que es la falta de conectividad eficiente al AIFA. Considero que ya que se tenga el tren suburbano conectando con Buenavista en CDMX, seguramente veremos más afluencia de pasajeros. No es que esto vaya a salvar a Mexicana, pero sin duda ofrecerá una alternativa más viable para muchos pasajeros que hoy no usan el AIFA por el costo y el tiempo para llegar.

Cuarto, desarrollo de rutas regionales. La aviación regional en México está mal desarrollada y se presenta como una opción muy cara por la poca afluencia de pasajeros. Mexicana podría ser detonadora de una aviación regional más eficiente y al alcance de más gente. Esto se haría posible con el tipo de aviones que está por recibir que son de última generación, con eficiencia en uso de combustible y más adecuados para atender algunas de estas rutas. Es cuestión de analizar las muchas opciones de rutas que se pueden desarrollar en el país.