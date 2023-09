A fuerza, hasta el AIFA crece

(Expansión) - No es ningún secreto que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha estado operando en modo “terapia intensiva” desde que se anunció el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El plan era mantener vivo al AICM, pero listo para desconectarlo.

Ante la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que mantiene al AICM operativo y la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), no solo se debió inyectar más recursos al AICM, sino que se debió ponerlo al corriente con todo lo que no se invirtió mientras el aeropuerto de Texcoco estaba en construcción. Esta medida, al parecer, no fue contemplada por la actual administración y por eso el AICM está agonizando.