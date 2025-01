El panorama geopolítico en 2025; oportunidades y desafíos para México

Este reequilibrio del poder económico está acompañado por una polarización política, donde el nacionalismo económico y las tensiones geopolíticas están configurando un entorno cada vez más complejo y volátil. El reto para las organizaciones está en navegar en este contexto incierto, adaptándose a nuevas regulaciones. Según el análisis del estudio 2025 Geostrategic Outlook de EY, entre las 10 tendencias geopolíticas para este año se encuentran la transición de ciclos electorales masivos que se vieron en 2024 a una nueva era de políticas públicas; la competencia económica y climática que se sobrepone o incluso está en conflicto entre distintos mercados; y rivalidades geopolíticas ocasionadas por una reconfiguración de las prioridades de distintos bloques y alianzas, así como la carrera energética. En términos generales, el panorama global en 2025 será un mosaico de oportunidades y desafíos, donde la capacidad de adaptación y la resiliencia serán claves para el éxito.

Implicaciones y oportunidades para México

El desplazamiento del poder económico hacia las economías emergentes y la creciente influencia de Asia pueden abrir nuevas puertas para el comercio y la inversión, especialmente en la región Latinoamericana. México, con su posición geográfica estratégica y su red de tratados comerciales, está bien posicionado para capitalizar estos cambios. En este sentido, debemos buscar fortalecer la adopción de tecnologías avanzadas, como la IA, el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización, si se quiere impulsar la competitividad de las industrias clave en el país, específicamente en la manufactura, y mejorar la eficiencia y productividad.

Como tal, es esencial que México invierta en educación y capacitación para aprovechar estas oportunidades. La formación de una fuerza laboral altamente calificada en áreas tecnológicas y sostenibles será crucial para mantener la competitividad. El Plan México presentado recientemente por la actual administración busca transformar la economía mediante la industrialización, la innovación y la inclusión social, y entre sus múltiples objetivos se encuentra la formación de 150 mil técnicos y profesionistas anuales a través de programas de formación continua alineada a sectores estratégicos. Fortalecer nuestras alianzas internacionales también será clave; participar activamente en acuerdos comerciales y colaboraciones tecnológicas con otras naciones puede abrir nuevos mercados y oportunidades de inversión.

Desafíos para las organizaciones

Por otro lado, los desafíos no son menores. La polarización política y las tensiones geopolíticas globales pueden tener repercusiones directas en la economía. Además, existe una creciente demanda por prácticas sostenibles y responsables en materia ESG que implica mayor presión para las organizaciones. La capacidad de México para navegar estos desafíos dependerá en gran medida de la colaboración entre el sector público y privado, así como de la implementación de políticas públicas que fomenten la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia económica.

Otro desafío importante es la gestión de riesgos geopolíticos. Las tensiones globales y la incertidumbre en las relaciones comerciales pueden llegar a tener un impacto directo en nuestra economía, lo que apunta a una estrategia de mitigación de riesgos donde México busque fortalecer sus relaciones con una diversidad de socios comerciales y buscando nuevas oportunidades en mercados emergentes.

Además, la sostenibilidad y la responsabilidad social deben ser integradas en nuestras estrategias empresariales. La presión por adoptar prácticas más sostenibles y responsables no solo viene de los consumidores, sino también de los inversores y las comunidades globales. Las empresas mexicanas deben liderar con el ejemplo, adoptando prácticas que no solo sean rentables, sino también responsables con el medio ambiente y la sociedad. En este contexto, la adaptabilidad y la proactividad serán esenciales para que México no solo enfrente estos desafíos, sino que también prospere en el entorno global de esta nueva realidad.