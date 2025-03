Madurez para la IA en el comercio minorista en 2025

Lo que antes era una promesa ahora se considera una piedra angular del sector. La IA no sólo integra procesos, sino que está en el corazón de soluciones en distintos sectores. Como en una relación: pasado el escalofrío, el debate sobre la IA se ha vuelto más maduro, con una perspectiva pragmática y constructiva. Es lo extraordinario convirtiéndose en rutinario y beneficiando a toda la cadena.

Las empresas son cada vez más conscientes de la relevancia y el potencial de la IA. Con la ayuda de esta tecnología es posible, por ejemplo, supervisar las transacciones en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos y actuar de forma proactiva antes de que se produzca el fraude. La automatización de procesos y los algoritmos de aprendizaje automático también han hecho posible que las transacciones sean más rápidas y precisas, eliminando fricciones y garantizando una experiencia más fluida tanto para los consumidores como para las empresas.

La gestión de la innovación es la gran oportunidad

Con la madurez llegan nuevas responsabilidades, y el comercio minorista sigue enfrentándose a un cuello de botella en la gestión de la innovación. Todas las posibilidades que ofrece la IA dependen de la disponibilidad de un gran volumen de datos estructurados y organizados. Una encuesta de Adyen demostró que con los datos de las transacciones de pago procesados con IA, las empresas ya han ahorrado hasta un 59% en tasas de intercambio y han conseguido 7.5 billones de dólares en aumento de ingresos.

Sin embargo, para sacar el máximo partido a la tecnología, hay que preparar el terreno. El punto fundamental para cualquier estrategia basada en la IA es la integridad de los datos. Deben recopilarse, manejarse y procesarse correctamente. En el comercio minorista, esto significa tener en cuenta todos los canales de venta y puntos de contacto con el consumidor, para que los datos generen una imagen fiel de la realidad.

Por otro lado, está la aplicación real de la tecnología. Actualmente utilizamos el término IA en sentido amplio, pero hay diferentes modelos de inteligencia artificial que pueden utilizarse. Para no perder tiempo y recursos en una innovación que no dará resultados, primero hay que identificar los problemas a resolver y luego encontrar los modelos de IA más eficaces. No existe una solución única para todos los casos.

Una vez superada esta fase de implementación, es necesario un esfuerzo de seguimiento continuo para corregir rutas y optimizar procesos. Suena complejo, como cualquier transformación profunda, pero es un cambio de estructura y mentalidad que, bien ejecutado, aporta valor real a corto y largo plazo.