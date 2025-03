Lo CEOs rechazan los escoltas a pesar de los riesgos; y tienen razón

El asesinato a plena luz del día del CEO de United Healthcare, Brian Thompson, en Nueva York en diciembre de 2024, tuvo un impacto devastador. No solo afectó los índices de la compañía, sino que arrastró los precios de los principales proveedores de seguros médicos de Estados Unidos, incluidos CVS Health (propietaria de Aetna), Cigna y Humana. A pesar de los daños, tanto en términos de pérdida humana como financieras, un estudio de la Yale School of Management y una investigación del New York Post revelan que los CEOs continúan rehusándose a contar con escoltas.