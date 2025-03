FOMO y estafas, una combinación peligrosa

La gran mentira del FOMO

Los estafadores viven de nuestra prisa. Si eliminamos la urgencia, eliminamos su ventaja. Correos falsos, ofertas irresistibles, alertas de cuentas suspendidas… todo juega con nuestra ansiedad para robarnos información personal.

- Si algo exige acción inmediata, duda.

- Si parece demasiado bueno para ser verdad, investiga.

- La prisa es el peor enemigo de la seguridad digital.

La mejor defensa contra el FOMO y sus trampas es la educación en seguridad digital. Verifica sitios web, usa contraseñas seguras, activa la autenticación en dos pasos y cuestiona cualquier oferta milagrosa.

Pero, sobre todo, cambia la mentalidad:

- No estás perdiendo oportunidades, estás evitando fraudes.

- No te quedas fuera de algo importante, proteges tu privacidad y tu dinero.

- No dejes que el miedo decida por ti. Cuestiona, verifica y recuerda: ninguna oferta es tan buena como para no detenerte a pensar.

La próxima vez que sientas presión por actuar sin analizar, pregúntate: ¿vale la pena o solo me están manipulando?

___

Nota del editor: Fátima Herrera es Product Manager de Klibu. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

