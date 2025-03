Entrelíneas | La añeja relación México-EU y sus actuales disparadores

Así, a raíz de un largo historial en el que los encuentros y desencuentros han sido acompañados por encendidos manifiestos, hay una sensación que persiste, que se seguirá explotando por los gobiernos en turno de cada país, y que se caracteriza por ser un sentimiento fervoroso de pertenencia y de defensa a un territorio y que puede florecer en momentos de rivalidad regional: los nacionalismos.

En estos momentos, ante un Presidente del calibre de Donald Trump, muchos son los escenarios que podrían alterar la convivencia entre dos pueblos. Los migrantes, sin lugar a ninguna duda, han sido, son y seguirán siendo víctimas de maltrato y de despojo. En los años 30 del siglo pasado, tuvo lugar una gran operación de repatriación, muy arbitraria, de mexicanos que residían en Estados Unidos. Ahora, vamos a observar lastimosamente una serie de tragedias familiares, binacionales, víctimas de separaciones.

El nacionalismo, muy pegajoso hoy día, seguirá aprovechando los megáfonos para agitar más conciencias. Sin embargo, eso no significa que todo mundo caiga en sus redes. La coyuntura es incierta, hay quienes sostienen que la relación México-Estados Unidos ingresará a una etapa muy oscura, por lo que, para no dejarse ir por ello, la recomendación es tener la cabeza lo más fría posible y adquirir la mayor cantidad de información bien documentada. No es que la historia se repita, sino que hay condiciones estructurales que se mantienen y otras que simplemente no cambian.

**********

Al cierre de la semana pasada, el Presidente de Estados Unidos reafirmó su intención de imponer aranceles recíprocos a partir del 2 de abril, sin excepciones, aunque deslizó la posibilidad de aplicar ciertos grados de flexibilidad. “Flexibilidad es una palabra importante (…) Imponemos lo que nos impongan, haremos lo que nos hagan”.

____

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión