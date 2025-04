El futuro del liderazgo se parece más a una ceremonia que a una agenda llena

Llevo años acompañando a empresas a medir, con data analytics, algo que parece invisible: el nivel de consciencia con el que operan y mantienen los objetivos. Y cada vez es más evidente que los equipos más estables, los que logran sostener crecimiento real, son los que entienden que trabajar también puede ser un acto ceremonial.

Sí, lo dije. Ceremonial.

Y no me refiero a rituales esotéricos ni a frases para la pared. Me refiero a esas acciones del día a día que, hechas con presencia, ordenan, transforman y a veces, incluso, sanan.

Ceremonial es lo que haces cuando nadie te está viendo

Cuando alguien logra que una junta tensa termine en claridad y no en fricción,cuando se cierra un proyecto con agradecimiento en lugar de solo con métricas,cuando se responde un mensaje difícil con respeto, cuando alguien en atención al cliente convierte una queja en una oportunidad para que ambas partes ganen - ganen - ganen … Eso también es ceremonial. Porque no es lo que haces. Es cómo lo haces. Y ahí es donde la empresa cambia, aunque no se nombre así.

Este trimestre no se ejecuta; se habita

Diversos estudios sobre bienestar muestran que abril, con la llegada de la primavera en muchas regiones, incrementa la motivación, la claridad y la disposición al cambio. Las personas felices son hasta un 12% más productivas. La energía se mueve, literal y simbólicamente. Pero si no estás presente, esa energía se desperdicia.

Así que no se trata de añadir más a la agenda, sino de habitar distinto lo que ya haces.

Tres formas de integrar lo ceremonial sin que nadie lo note (pero todos lo sientan)

1. Marcar hitos importantes: No solo en ventas. Conmemora aniversarios de la empresa, logros de equipo, aprendizajes valiosos. El reconocimiento también es un cierre energético.

2. Revisar tus vínculos de trabajo: ¿Con quién sí quieres seguir construyendo este Q? Abrir tu agenda de contactos y depurar con intención puede ser más estratégico que una nueva herramienta.

3. Crear espacios de comunidad real: No hablo de happy hours donde las personas van por compromiso. Me refiero a espacios donde se pueda hablar sin filtro, donde haya escucha. Esos lugares —aunque sean breves— sostienen más de lo que parece.

Sanar también es trabajar bien

Cuando acompañamos a un equipo y notamos que baja la rotación, que mejora la comunicación o que sube la productividad sin necesidad de presión… lo que está ocurriendo, en el fondo, es un proceso de sanación interna.Y eso empieza por cómo se toman las decisiones, cómo se cierran las etapas y cómo se comunica lo que se espera. Pero sobre todo, se mide para mantenerlo objetivo.

No hay que esperar un caos para empezar a liderar distinto. La temporada ya está abierta y este Q es la excusa perfecta para probar una nueva forma de estar.

Para algunos, esto es apenas una visión del liderazgo del futuro; para otros, ya es una realidad. Liderar no es gritar más fuerte, ni tener la agenda más llena. Es quién sostiene conversaciones incómodas con claridad, quién responde bien un mensaje cuando nadie lo está mirando, o quién marca una diferencia, no porque lo dice… sino porque se siente.