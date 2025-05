¿Ahorrar o invertir? El dilema financiero en tiempos de incertidumbre

Ante este escenario, surge una pregunta por demás interesante: ¿ahorrar o invertir?

El gran dilema

Por supuesto ahorrar es la opción más conservadora, más “segura” y no pone en riesgo nuestro dinero; sin embargo, no nos aporta ningún beneficio adicional y hace que nuestro recurso pierda valor de manera irremediable (nos guste o no), si no se pone a trabajar. Claro, nos permite tener liquidez inmediata, pero los efectos inflacionarios golpean diariamente lo poco o mucho que se tenga ahorrado.

En contraparte tenemos la inversión; poner a trabajar nuestro dinero para generar dividendos, aunque, como todas y todos sabemos, el que no arriesga no gana. Ya sea bajo, alto o medio, el ejercicio de invertir siempre irá acompañado de asumir riesgos, y esa decisión (responsabilidad) será siempre nuestra. La gran noticia es que la inversión también nos brinda la posibilidad de generar rendimientos y de ganarle en mayor o menor medida a la inflación.

Aquí no hay respuestas correctas o erróneas. Ahorrar e invertir tienen el mismo fin: incrementar y cuidar nuestro capital, y fortalecer nuestro patrimonio. La diferencia radica en nuestros objetivos; en la cantidad y disponibilidad del recurso, además de la capacidad de “congelar” nuestro dinero en ciertos plazos. Y mi sugerencia es que, si decidimos invertir, que sea dinero que nos sobra, y no el que tengamos comprometido para pagar las cuentas.

¿En dónde debo invertir?

No existe una fórmula única (ni mágica) para ganar en el campo de la inversión; para obtener ganancias en la inversión se requiere paciencia y disciplina. Desde mi experiencia, lo que sí podemos hacer es diversificar y armar una estrategia que pueda maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo, es decir, valernos de diferentes instrumentos y modalidades; te comento algunos de ellos.

1. Instrumentos de renta fija: por ejemplo, con una tasa de referencia de 8.5 % (mayo de 2025), los CETES siguen siendo una opción atractiva para quienes buscan seguridad y rendimientos estables. Son ideales para quienes desean proteger su capital sin asumir grandes riesgos. Puedes invertir a partir de 100 pesos.

2. Los fondos de inversión y las fintech: las cuentas de inversión en bancos y/o fintech, han ganado terreno y ofrecen alternativas con mayor flexibilidad y acceso a mercados globales. Ojo, es recomendable evaluar aquellas con historial sólido y costos bajos. En la mayoría de ellas se puede invertir a partir de 100 pesos.

3. Bolsa de valores: aunque la volatilidad es alta, el mercado accionario sigue siendo una opción para quienes buscan crecimiento a mediano y largo plazo. Sectores como tecnología, energías renovables y consumo básico pueden ofrecer oportunidades interesantes. ¡También se puede invertir desde 100 pesos!

4. Criptomonedas y activos digitales: bitcoin y otras criptomonedas han mostrado resiliencia, pero siguen siendo altamente especulativas y de muy alto riesgo. Para quienes buscan diversificación, pueden representar una fracción del portafolio, pero (por favor) nunca la totalidad del recurso.

5. Afore y planes de retiro: inyectar recurso y hacer aportaciones voluntarias a la Afore sigue siendo una estrategia prudente, especialmente para quienes buscan estabilidad a largo plazo. Con la expectativa de tasas de interés más bajas en el futuro, fortalecer el ahorro para el retiro es una decisión acertada.