Tecnología, ¿amiga o enemiga en la salud mental?

Todo este avance tecnológico es solo un espejo que devuelve la mirada a nuestras verdaderas motivaciones. ¿Queremos cuidar a las personas que integran nuestras organizaciones o solo cumplir con la última moda corporativa? No nos engañemos: la tecnología no funciona como una varita mágica. Será nuestra aliada solo si la manejamos con ética y humanidad. Invertir en salud mental no es firmar un cheque para comprar un software ni presumir una app, es rediseñar la cultura y poner a las personas donde siempre debieron estar: al centro de la operación.

La cuestión no es si la tecnología puede cuidarnos, ni si sabremos usarla con responsabilidad. Porque la salud mental no se automatiza. Se construye. Y, para eso, hace falta algo que ningún algoritmo puede ofrecer: empatía, acción y compromiso. ¿Estás listo para hacerlo, o sólo buscas la próxima excusa?

____

Nota del editor: Yunue Cárdenas es CEO de Menthalising. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión