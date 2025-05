Los primeros efectos de las políticas de Trump

¿Puede continuar este fenómeno deflacionario por la caída del consumo, de tal forma que el aumento arancelario no impacte significativamente la economía. En mi estimación, la respuesta es no. Es decir, lo más probable es que los precios retomen su trayectoria alcista en los próximos trimestres. La fuerte inestabilidad y vaivén de los aranceles y la incertidumbre por los cambios súbitos que se anuncian cada segundo o tercer día no podrán dejar de incidir en los precios.

Tenemos que concluir, en resumen, que la economía estadounidense no marcha en condiciones óptimas al cierre del primer trimestre de este 2025, y esto desde luego tiene y tendrá efectos en México, De hecho, los datos que están revisando el crecimiento del PIB mexicano a 0.2% en 2025 y una expectativa de 3.8% en la tasa de inflación para el año son un reflejo de lo que pasa en Estados Unidos, si bien hay otros factores internos que también deben tomarse en cuenta. Se está provocando de este lado de la frontera un casi nulo crecimiento económico, y los precios se mantienen controlados debido a la dinámica floja del mercado. En ese sentido, y al contrario de lo que sucede en el país vecino, el Banco de México tiene mayor manga ancha para continuar recortando las tasas de interés que la Reserva Federal.

Nota del editor: Alfredo Valadez es profesor e investigador de la Escuela de Administración y Negocios en CETYS Universidad, campus Tijuana. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

