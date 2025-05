Morosidad en aumento, liquidez en riesgo, ¿estamos listos en México?

La morosidad se gestiona

Hoy, más que nunca, necesitamos reconocer que la deuda no es solo un número, es una historia de una empresa, una familia, una persona.

Sí, viene un periodo complejo. Sí, la morosidad aumentará. Pero tenemos las herramientas para hacerle frente. Así que la pregunta no es si estamos listos, es: ¿vamos a hacer lo necesario para estarlo? Porque si no lo hacemos ahora, mañana será demasiado tarde y esta vez, no podremos decir que no lo vimos venir.

____

Nota del editor: Alan Ramírez es Presidente de la APCOB, Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (A.C). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

