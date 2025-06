IA en marketing: creatividad, ética y estrategia para no perder el rumbo

Recientemente, el ecosistema publicitario se vio sacudido por la polémica de una campaña internacional premiada que habría incluido contenidos manipulados mediante IA, lo que abrió un debate urgente: ¿quién debe hacerse responsable de lo que genera una inteligencia artificial?, ¿hasta qué punto la creatividad puede valerse de recursos artificiales sin comprometer la integridad del mensaje?

Este caso representa una oportunidad clave para reflexionar sobre un tema esencial para cualquier organización que integre inteligencia artificial en sus procesos creativos, de marketing o comunicación: la ética, la estrategia y la inteligencia humana no solo siguen siendo indispensables, sino que son precisamente el factor que marca la diferencia real y sostenible.

A continuación, analizamos tres pilares que permiten implementar la IA en marketing de forma sabia, sostenible y verdaderamente transformadora.

1. Capacitar para implementar: IA como aliada, no como atajo

El primer error que muchas organizaciones cometen al incorporar IA es asumir que se trata de una herramienta “plug and play”. Pero los sistemas generativos no operan con intuición humana; responden a instrucciones, sesgos, patrones y bases de datos. Si quienes los utilizan no comprenden su lógica de funcionamiento, sus límites y sus implicaciones éticas, se corre el riesgo de transformar una herramienta de valor en un factor de crisis.

Capacitar a los equipos creativos, técnicos y estratégicos es innegociable.

Esto implica no solo aprender a “pedirle” bien a la IA, sino:

- Entender cómo funciona cada modelo (qué datos usa, cómo genera resultados).

- Distinguir entre optimización creativa y manipulación engañosa.

- Evaluar el impacto social, cultural y reputacional de cada contenido generado.

- Saber cuándo la IA es un buen apoyo… y cuándo es mejor recurrir 100% al juicio humano.

Invertir en formación constante no solo mejora la calidad del output, sino que también mitiga riesgos legales, reputacionales y éticos. Además, habilita una cultura interna que reconoce el potencial de la tecnología sin perder el foco en lo que realmente importa: crear valor para las personas.

2. Contar con responsables éticos: supervisar no es censurar

Una de las acciones más valiosas que puede tomar una organización que trabaja con IA es establecer mecanismos claros de supervisión y control ético. No se trata de frenar la creatividad, sino de elevar el estándar de lo que significa crear con integridad.

Contar con responsables, individuales o colectivos, que tengan la capacidad y la autonomía para evaluar el uso de IA antes de que un contenido vea la luz es una práctica que cada vez más marcas están adoptando. Algunos ejemplos de estas figuras o instancias incluyen:

- Comités internos de ética en IA.

- Equipos interdisciplinarios que evalúan riesgos legales, comunicacionales y técnicos.

- Criterios guía para validar contenido generado por IA (especialmente en casos sensibles como salud, educación, política o testimoniales).

Estos actores no solo ayudan a evitar errores; también agregan valor al proceso creativo al asegurarse de que la IA esté alineada con los valores, la narrativa y los compromisos de la marca. En tiempos donde la confianza es un activo escaso, esta vigilancia puede marcar la diferencia entre una campaña exitosa y una crisis pública.

3. La creatividad humana como el verdadero diferenciador

Frente a modelos que pueden generar miles de imágenes, textos o videos en minutos, muchos se preguntan: ¿qué lugar queda para la creatividad humana? La respuesta es clara: el corazón del mensaje sigue siendo humano y eso no cambiará.

La IA puede facilitar tareas, inspirar ideas y hasta acelerar procesos, pero:

- No tiene contexto emocional, cultural o histórico profundo.

- No entiende matices, ironías, silencios o contradicciones que son parte esencial de una buena historia.

- No sabe cómo se sentirá alguien al ver ese contenido en determinada plataforma, momento o cultura.

Solo las personas pueden traducir la sensibilidad colectiva en mensajes que emocionen, transformen, inspiren o generen esa experiencia del usuario que se busca. Solo las personas pueden detectar cuándo una pieza funciona porque toca una fibra, y cuándo es simplemente “correcta”. Y, más importante aún: solo las personas pueden hacerse responsables por lo que se publica, se representa y se transmite.