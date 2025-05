La promesa de marca se pone a prueba cuando más se necesita

Pero en sectores sensibles como la salud, la previsión o la atención de emergencias, el verdadero valor de una marca no se mide por su creatividad publicitaria, sino por cómo actúa cuando el cliente está en crisis, donde muchas veces puede definir la frontera entre la vida o la muerte.

Y ahí es donde, muchas veces, el sistema falla con consecuencias que van más allá de romper una promesa, sino con consecuencias que impactan en la vida de las personas a niveles que los colaboradores de las empresas no tienen idea.

En teoría, los servicios críticos deberían ser diseñados para simplificarle la vida al usuario y reafirmar la promesa de marca cuando más se lo necesita. Pero en la práctica, las personas que necesitan resolver situaciones urgentes como internaciones, autorizaciones especiales, coberturas excepcionales, pagos demorados, entre otros requisitos se enfrentan a procesos fragmentados, contradictorios, opacos, confusos o de incertidumbre total.

La experiencia del usuario, que parecía clara desde la app, la web o campaña, se transforma en un juego de obstáculos: formularios duplicados, áreas que no se comunican entre sí, tiempos indefinidos, respuestas impersonales o directamente la ausencia de respuesta.

Lo que en la superficie parecía cercano y ágil, se revela como un sistema defensivo. Uno que prioriza proteger a la organización, no al usuario.

En experiencia de usuario (UX, por sus siglas en inglés), existe el concepto de moment of truth: ese instante en el que se pone a prueba todo lo que la marca dice ser. No cuando el cliente está explorando opciones o navegando una landing page, sino cuando realmente necesita que la promesa se cumpla. Es ahí donde muchas marcas pierden su coherencia.

Porque la empatía no se demuestra con frases emotivas, sino con protocolos diseñados para escuchar, resolver y contener. La innovación no es lanzar una nueva app, servicio o producto, sino garantizar que cada canal funcione como una extensión real del compromiso humano, sumado a una comunicación integral entre las diferentes áreas. Porque la experiencia del cliente no se valida con NPS (Net Promoter Score), una métrica que mide la lealtad del cliente y su disposición a recomendar una empresa o servicio a otros a usuarios satisfechos, sino con la capacidad de actuar frente a la vulnerabilidad.

Cuando la experiencia de usuario no vale una vida

En los servicios críticos, el usuario no es solo un consumidor, sino también la familia: son personas atravesando miedo, urgencia, desgaste emocional. Cuando un sistema no contempla ese estado y le exige al cliente que se vuelva su propio gestor, abogado o auditor, no solo falla la experiencia. Se rompe algo más profundo: la confianza, sin contar los efectos en la salud.

Por eso, el diseño de experiencia en estos sectores debe integrar lo que llamamos empatía aplicada. No es una sensación ni un atributo blando. Es una metodología. Significa anticipar la fragilidad, evitar el lenguaje técnico innecesario, crear rutas de resolución reales y sobre todo, responder de una forma asertiva, evitando respuestas automáticas, bots o asistencia por IA, porque el trato humano es algo irreemplazable. Aunque la respuesta sea: “aún no lo tenemos, pero estamos acá”.

La mejor marca no es la que promete más. Es la que se sostiene cuando el usuario está en su peor momento. La que no se esconde detrás de procesos, ni desdibuja su propósito cuando el caso se vuelve complejo.