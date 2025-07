¿Quién no quisiera sentirse incluida?

La inclusión laboral asume que el viaje de las personas colaboradoras cambia en función de sus características. Por ello, las empresas comprometidas con esta causa buscan crear espacios de trabajo donde las personas puedan ser ellas mismas, sin temor a ser excluidas o subestimadas. No se trata de pensar igual, sino de que todos puedan aportar ideas, mejorar procesos e incluso desafiar lo establecido con nuevas perspectivas que puedan incrementar la productividad y la innovación del negocio. Esto, requiere romper barreras que alejan al talento diverso.

Incluir no es renunciar a la exigencia ni dejar de debatir. Es reconocer que las personas ven el mundo desde lugares distintos, y que eso puede ser una fortaleza. Así que la próxima vez que alguien se pregunte para qué sirve hablar de inclusión, tal vez habría que responder con otra pregunta: ¿y tú, no querrías sentirte parte de algo donde se te valora por lo que eres y no a pesar de lo que eres?

_____

Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión