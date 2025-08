Formar talento con propósito: sembrar conocimiento, cosechar innovación

No basta con innovar en productos o servicios. También debemos innovar en la forma en que formamos a quienes construirán el futuro. Y en este reto, las empresas tecnológicas tenemos una responsabilidad irrenunciable: dejar de ser meros receptores de talento y convertirnos en generadores activos de conocimiento, habilidades y propósito. Esto implica abrir espacios reales de formación, crear entornos de aprendizaje continuo dentro de nuestras organizaciones y compartir nuestro conocimiento con generosidad.

Hoy, más que nunca, el desarrollo de talento no puede limitarse a la enseñanza técnica. Necesitamos formar personas capaces de pensar de forma crítica, colaborar con otros, diseñar soluciones sostenibles y navegar la complejidad de un entorno digital en constante evolución. Eso no se logra únicamente en un salón de clases. Se logra a través de la experiencia, del acompañamiento, del diálogo constante entre academia e industria.

Las empresas no podemos esperar a que el talento llegue formado. Debemos abrir nuestras puertas, compartir lo que sabemos y asumir un rol activo en la construcción de capacidades que no solo respondan al presente, sino que anticipen el futuro. Es hora de construir puentes, no muros, entre el conocimiento académico y la realidad empresarial.

Para que este cambio sea sostenible y de largo alcance, es necesario que las universidades encuentren en el sector privado un aliado estratégico, no solo un destino laboral. Escalar estos modelos de colaboración implica crear redes, compartir buenas prácticas y fomentar políticas que incentiven la vinculación efectiva entre academia e industria. Solo así podremos pasar de esfuerzos puntuales a una transformación estructural del sistema educativo y del desarrollo de talento en nuestro país.