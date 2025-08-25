Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Opinión

La IA en el Edge, una oportunidad estratégica para los negocios

Aunque el entrenamiento de modelos sigue siendo relevante en la nube, el valor de la IA se materializa en el edge: donde se procesan los datos, se toman decisiones críticas y se generan resultados.
lun 25 agosto 2025 06:01 AM
La IA en el Edge, una oportunidad estratégica para los negocios
Durante años, el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se centró en modelos masivos operados desde la nube, señala Luis Gonçalves.

Durante años, el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se centró en modelos masivos operados desde la nube, alimentados por grandes volúmenes de datos y desplegados en centros de datos centralizados.

Sin embargo, este enfoque está evolucionando rápidamente. Hoy, la IA está migrando hacia el edge, donde los datos se procesan directamente en el lugar donde se generan, marcando un cambio estratégico en la infraestructura tecnológica de las organizaciones.

Publicidad

Este nuevo paradigma impulsa tres tendencias clave que los líderes empresariales deben considerar: 1) la adopción de arquitecturas en el edge, 2) el avance de agentes autónomos inteligentes —conocidos como IA Agéntica— y 3) el aprendizaje colaborativo, que redefine cómo se entrenan y despliegan los modelos de IA. Estas tendencias no solo transforman la tecnología, sino que también abren nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y acelerar la toma de decisiones.

Lee más

La Inteligencia Artificial no es el problema; la falta de reglas, sí
Opinión

La Inteligencia Artificial no es el problema; la falta de reglas, sí

El enfoque tradicional de “nube primero” está dando paso a configuraciones híbridas que combinan dispositivos locales, computación periférica y capacidades en la nube dentro de un ecosistema conectado. Este cambio no es solo técnico, sino estratégico: permite a las organizaciones procesar datos en tiempo real, justo donde ocurren los eventos críticos, como en plantas de producción, hospitales o redes de infraestructura.

Según datos de IDC, se estima que el gasto en edge computing en América Latina ya supera los 5,000 millones de dólares, con México liderando el crecimiento regional a una tasa anual compuesta del 18 % en los próximos tres años.

Considerando el contexto anterior de contar con un ecosistema conectado, otro de los avances más disruptivos es el uso de la IA Agéntica. En sectores como manufactura, salud y energía, esta tecnología permite a los agentes inteligentes en el edge detectar fallos, comunicarse entre sí y corregir desviaciones de forma autónoma. Esto elimina la necesidad de enviar datos a la nube para su procesamiento, reduciendo costos, tiempos de respuesta y riesgos operativos.

Lee más

Chief AI Officer, un nuevo rol estratégico para navegar exitosamente en la era de la IA
Opinión

Chief AI Officer, el rol estratégico para navegar con éxito en la era de la IA

Por ejemplo, en aplicaciones industriales, los modelos de visión computacional ya realizan inspecciones de calidad en tiempo real. Sin embargo, el enfoque tradicional de reentrenar modelos en la nube es lento e ineficiente. La IA Agéntica resuelve este desafío al permitir que los sistemas se adapten localmente, mejorando la precisión y la productividad.

El modelo tradicional de entrenamiento centralizado enfrenta desafíos crecientes, como altos costos de transporte de datos, riesgos de privacidad y latencia. En respuesta, el aprendizaje colaborativo está ganando terreno. Este enfoque permite entrenar modelos localmente y transmitir solo actualizaciones al repositorio central, optimizando el uso de ancho de banda y fortaleciendo la protección de datos.

Para los líderes empresariales, esto significa que los datos más valiosos —aquellos generados en tiempo real en el edge— pueden ser aprovechados de manera más ágil y segura, habilitando decisiones estratégicas con mayor rapidez.

Para capitalizar estas tendencias, las organizaciones deben invertir en una infraestructura robusta, flexible y escalable que integre dispositivos, bordes inteligentes, centros de datos locales y nubes públicas o privadas. Además, será crucial garantizar la interoperabilidad entre agentes, modelos y sistemas empresariales, así como mantener un rendimiento operativo eficiente con costos controlados.

Lee más

IA generativa, el remedio que transforma la atención médica
Opinión

IA generativa, el remedio que transforma la atención médica

Publicidad

Aunque el entrenamiento de modelos sigue siendo relevante en la nube, el verdadero valor de la IA se materializa en el edge: donde se procesan los datos, se toman decisiones críticas y se generan resultados. Las organizaciones que comprendan esta evolución y modernicen su infraestructura tecnológica estarán mejor posicionadas para liderar en un entorno empresarial cada vez más competitivo.

Para los líderes empresariales, esta transición no es solo una cuestión tecnológica, sino una oportunidad estratégica para transformar sus negocios y capturar el valor de la próxima generación de inteligencia artificial.

____

Nota del editor: Luis Gonçalves es Presidente de América Latina de Dell Technologies. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión Inteligencia artificial Negocios ciberseguridad, internet, nube, tecnología Nube

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad