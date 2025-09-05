De pensiones y presiones

Sí, desempolvando el asunto que usara el tabasqueño para agredir a Amparo Casar, ha llamado la atención sobre uno de las más espinosas e inexplicables caras del abuso de recursos públicos, cuyo costo es evidente no le ha quedado del todo claro. Se usó aquel expediente para señalar que existen pensiones multimillonarias en Pemex, así como en lo que fuera el extinto organismo Luz y Fuerza del Centro; sin embargo, se dejó de advertir que, al jalar la cobija, quedaron al descubierto muchos otros personajes, algunos, cercanos a la presente administración.

El contrato colectivo de la CFE, al tiempo de la liquidación de la extinta entidad del sector eléctrico, y el de ésta, eran prácticamente iguales. Las críticas, acusaciones y señalamientos que se enderezaron en contra de Luz y Fuerza resultaban igualmente aplicables a la CFE. Sí, todo lo que se dijo por Calderón para destruir a la centenaria empresa, se podía, y se debió decir, de la hoy empresa improductiva del Estado, empezando por las pensiones, y por un sinnúmero de exóticas prestaciones pactadas en favor de los burócratas de la industria eléctrica.

En realidad, la extinción de Luz y Fuerza se debió a un diferendo que impedía que Calderón dar a empresarios cercanos, un enorme negocio relacionado con la red de fibra tendida en la capital, misma que, en el extinto contrato colectivo era señalada como materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. La falta de experiencia y conocimiento, tanto del Calderón, como de Lozano, los llevó a pensar que, ordenando la extinción de la otrora entidad pública, precipitarían la desaparición del sindicato. La torpe decisión no llegó lejos. Establecer diferencias laborales entre Luz y Fuerza y la CFE siempre fue, y ha sido, artificial. El aludir a las pensiones de una y de otra, de manera diferenciada, no tiene sino un claro tinte político.

Resulta pues extraño que le preocupen los pagos exagerados, a pesar de que tienen un claro origen contractual, en tanto no le provoca consternación los puestos, contratos, y, porque no decirlo, prebendas y privilegios de los que gozan los ex directores de la peor petrolera del mundo, incluyendo, por supuesto, también a los bisoños miembros del consejo de administración. En un entorno de efectivo combate a la corrupción existirían lineamientos, políticas y manuales que impidieran, a exfuncionarios y exempleados, hacer del conflicto de interés; del uso de la información privilegiada, y de la administración de redes comunicantes hacia el interior del sector público, el enorme negocio que es hoy en día. Los principales detractores y más hambrientos caníbales de la empresa pública son quienes en algún momento cobraron en ella.

Prácticamente todos se han dedicado a hacerse ricos, traficando influencias y hasta administrando contratos que se auto otorgaron empleando testaferros, y todo tipo de cómplices. Desde turbinas, hasta la construcción, adaptación y ampliación de instalaciones petroleras, pasando por renta de grúas y otros equipos. Negros y opacos contratos que quebraron, tanto a Pemex, como a la CFE, hoy patrocinados por quienes en algún momento dijeron dirigirla, sin aclarar, que lo hacían hacia el precipicio. Han drenado a la entidad oficial al grado de llevarla al estado lastimoso en que se encuentra. Hemos llegado al absurdo de que, quienes fueran en buena parte responsables de medidas ruinosas para Pemex, hoy, abanderan los movimientos de cobranza a la paraestatal, o, peor aún, son gestores de angora de proveedores y contratistas, pero de esos, de los que sí cobran, sugiriendo, claro, que es una fuente más de apoyos electoreros.

Regresando al tema, qué decir de las pensiones del sector bancario oficial, o de los amparos de los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico y de otros, de las élites oficiales. Cómo apuntar el dedo flamígero a los pensionados platino, al tiempo de que se respetan absurdos reconocimientos de antigüedad, articulados para otorgar inmerecidas jubilaciones, sí, como las de aquellos que, siendo directos responsables del quebranto bancario de los años noventa, hoy cobran pensiones como si el sistema algo les debiera. Critican al Fobaproa, mientras siguen pagando pensiones a quienes hundieron instituciones bancarias en aquel entonces. Un buen análisis de lo que cobran cientos, o miles, de trapecistas que hicieron del reconocimiento de antigüedad una mina de oro, daría una idea más clara del tema, que aquella ramplona muestra usada en el matinal espectáculo.

¿De verdad encontró una pepita de oro en materia de corrupción?, o más bien, cerró los ojos ante la enorme veta de inusitados pagos que existen en la burocracia, que hoy, es más dorada que nunca. Tan corrupto no pagar a los funcionarios del servicio exterior, porque éstos no pueden hacer lío en territorio nacional, como permitir que exfuncionarios tengan operadores haciendo arreglitos a diestra y siniestra. Si no sabe cómo se llaman puede preguntarle a Adán Augusto, que bien armó una estructura de topillos en el área legal de Pemex. O puede acercarse a todos esos operadores cercanos a Manuel Bartlett, que siguen tratando a la CFE como si fuera cueva de Alí Baba. En las empresas burocráticas todos saben bien qué proveedores son la cuota de quienes alguna vez estuvieron en la nómina. Eso vale más que 10 jubilaciones.

El problema que tiene es que los números en materia de corrupción son hoy tan malos, como aquellos registrados en los peores tiempos del PRI o del PAN. Es cierto que posiblemente extrañaba ser llamada al micrófono de la ignominia, pero, sin duda, el haber escogido el tema de las pensiones, fue temerariamente desconocer que será uno de los que más agua llevarán hacia el interior de esa embarcación al garete que llaman la 4T. Ha puesto el reflector en un área que duele, y que dolerá profundamente, en el corto plazo. El desorden en materia de pensiones oficiales es apabullante, y el reconocimiento de antigüedades impresentable.